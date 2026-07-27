Wine Jazz 2026 está chegando e Iguaba Grande vai respirar boa música

Nos dias 7, 8 e 9 de agosto, o Mirante Dona Célia recebe uma programação especial com artistas nacionais e internacionais, passando pelo jazz, blues, soul, pop e grandes clássicos.
Entre os destaques desta edição estão Rosa Maria Colyn, a cantora americana JJ Thames e o supergrupo POP 3, formado por George Israel (Kid Abelha), Charles Gavin (Titãs) e Henrique Portugal (Skank). Além deles, o festival contará com apresentações da Orquestra em Movimento – Brazilian Jazz Tribute, Sexteto de Jazz da CBMERJ, Beatles Club, Groovestock, Tributo à Sade com Alegria, Brenddon Banda, Boteco Chic, além de diversas outras atrações.
E para completar a experiência, o evento ainda reúne gastronomia, oficinas de culinária e uma seleção especial de rótulos de vinho.
Marque na agenda e venha viver três dias de muita música, cultura e boa gastronomia no Wine Jazz 2026!