Wine Jazz estará de volta e promete mais uma edição inesquecível em Iguaba Grande

Jornal de Sábado
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Nos dias 7, 8 e 9 de agosto, o Mirante Dona Célia será palco de um dos eventos mais aguardados da Região dos Lagos, reunindo grandes atrações musicais, gastronomia, diversos rótulos de vinhos, oficinas e tudo isso com a vista incrível do mirante.

Entre os destaques da programação estão o POP 3, com Henrique Portugal (Skank), George Israel (Kid Abelha) e Charles Gavin (Titãs), além de Rosa Maria Colyn, J.J. Thames e muitos outros artistas, que irão embalar o festival com muito jazz, blues e boa música.

Marque na agenda, reúna a família e os amigos e venha viver essa experiência única. Nós nos veremo

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