XI Exposição de Carros Antigos de Praia Seca, em Araruama, terá shows, food trucks, sorteios de brindes e artesanatos

Nos dias 16 e 17 de agosto, o Calçadão de Praia Seca será palco da XI Expo de Veículos Antigos! Serão mais de 400 carros clássicos em exposição, como o lendário Ford 1929, o esportivo Puma 1980, o elegante Bianco 1980 e a icônica Caravan 1975, que será homenageada pelos seus 50 anos. O evento começa com uma carreata às 8h pelas ruas do distrito. Shows com bandas ao vivo nos dois dias, praça de alimentação com food trucks, capoeira, sorteio de brindes e artesanato local.

Quer expor seu carro antigo (fabricado até 1999)?
É só fazer a inscrição no local, no dia do evento, e fazer uma doação entre essas três opções:

*3kg de alimentos não perecíveis ou
*kit higiene pessoal (pasta de dente, escova, sabonete e shampoo) ou
*3 kg de ração (cães ou gatos)

Os produtos doados serão destinados a entidades filantrópicas.

