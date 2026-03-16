XXXV Semana Teixeira e Sousa, em Cabo Frio, começa no próximo dia 21

Celebrando o legado e obra do primeiro romancista brasileiro, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Cultura, vai realizar, entre os dias 21 e 28 de março, a XXXV Semana Teixeira e Sousa, que leva o nome do ilustre cabo-friense. O evento terá atividades gratuitas na Praça Porto Rocha, em escolas municipais e equipamentos culturais da cidade. A abertura acontece no próximo sábado (21), às 13h, na Praça Porto Rocha, no Centro de Cabo Frio. A Semana conta com apoio da Prolagos e do Convention Bureau de Cabo Frio.
Criada por meio da Lei Municipal nº 1.106/91, a Semana Teixeira e Sousa faz parte do calendário oficial do município desde 2012 e passou a constar também no calendário oficial de eventos do Estado do Rio de Janeiro pela Lei Estadual nº 6.290/12. Em sua 35ª edição, as atividades serão conduzidas e desenvolvidas utilizando a obra “Cornélia” como base.
Antônio Gonçalves Teixeira e Sousa, homem negro e cabo-friense, foi escritor, poeta e dramaturgo, autor do primeiro romance brasileiro, O Filho do Pescador. Falecido em 1861, aos 49 anos, Teixeira e Sousa foi um autor do primeiro período romancista brasileiro.
Confira a programação:
Dia 21 de março de 2026 – sábado
Tema do dia: 214 anos de Teixeira e Sousa: o que mudou?
Local: Praça Porto Rocha, no busto do Teixeira e Sousa
13h – Cerimônia de Abertura
Apresentação do Projeto “Os Teixeiras” – direção Ítalo Luiz
Cortejo de Maracatu com Tambor de Cumba, com a coreógrafa Profª Ana Catão
Local: Praça Porto Rocha – Tenda Principal
14h – Abertura da Feira Literária e lançamento de livros de escritores locais
Movimento Negro está nas ruas – Fórum Ubuntu
Mesa de Abertura com autoridades
15h – Mesa: 214 anos de Teixeira e Sousa: o que mudou?
Palestrantes:
Prof. Dr. Amauri Mendes Pereira – Fórum Ubuntu
Flavia de Jesus – ACOTIRENE
José Leandro Junior – CENCILAGOS
Mediação: Guilherme Teixeira
18h – Ato pelo Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial e Dia Nacional das Tradições de Raízes de Matriz Africana e Nações do Candomblé (Lei 14519/2023)
Microfone Aberto
Representantes de Instituições de Movimento Negro Regional
20h – Apresentação com Samba do Quilombo
Dia 22 de março de 2026 – domingo
Tema do Dia: Teixeira e a Feira – Tradição Rural e Meio ambiente
Local: Mercado Sebastião Lan
9h às 13h – Workshop de pintura: “Pintando na Feira” com artistas plásticos locais – com Reinaldo Caó
Oficina de Trança – com Jessica Menezes
Oficina de Forró – com Projeto Forró na Praça
10h – Roda de Conversa – Falando sobre Teixeira
Distribuição de mudas de espécies com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Clima e Saneamento.
Dia 23 de março de 2026 – segunda-feira
Tema do Dia: Cornélia e as Vozes Silenciadas
Local: Escola Municipal Teixeira e Sousa
9h às 11h – Apresentação do Projeto “Os Teixeiras”, em parceria com a Secretaria de Educação – direção Ítalo Luiz
Local: Praça Porto Rocha
14h às 15h – Contando Histórias – com Andreia Fernandes e Marcia Fonseca
16h – Lançamento de Livros com escritores locais
Apresentação Cultural – Jongo Grupo Griot
18h – Mesa: Cornélia e as Vozes Silenciadas
Prof. Dr. André Santana
Escritora Dominique Magalhães
Profª Dra. Rosane Romão
Mediação: Margareth Ferreira
Apresentação Cultural: Projeto “Os Teixeiras” – direção Ítalo Luiz
20h – Apresentação Musical: Leo Dioli
Dia 24 de março de 2026 – terça-feira
Tema do Dia: A Literatura de Teixeira para a Identidade Nacional
Local: Escola Municipal Talita Perelló
9h às 11h – Apresentação do Projeto “Os Teixeiras”, em parceria com a Secretaria de Educação – direção Ítalo Luiz
Local: Praça Porto Rocha
14h às 15h – Contando Histórias – com Rosana Andreia
Apresentação Cultural – Maestro Sergio Gabriel
16h – Lançamento de Livros com escritores locais
Apresentação Cultural: Projeto “Os Teixeiras” – direção Ítalo Luiz
18h – Mesa: A Literatura de Teixeira para a Identidade Nacional
Profª Silvia Rohen
Profª Virginia Lane
Prof. Bruno Rodrigues Severino
Profª Jaqueline Brum
Mediação: Heliamar Reis
Apresentação Cultural com Grupo de Capoeira Vozes da África – Maculelê
Dia 25 de março de 2025 – quarta-feira
Tema do Dia: Cornélia nas Chamas da Fé
Local: Escola Municipal Wanda Roque
9h às 11h – Apresentação do Projeto “Os Teixeiras”, em parceria com a Secretaria de Educação – direção Ítalo Luiz
Local: Praça Porto Rocha
14h às 15h – Contando Histórias – Luanda Oliveira
16h – Lançamento de Livros com escritores locais
Apresentação Cultural: Projeto “Os Teixeiras”
18h – Mesa: Cornélia nas chamas da fé
Dra. Ana Carolina Barreto
Dr. Renato Oliveira
Dra. Maria de Fatima Moura
Mediação: Profª Dra. Manuela Manhães
Apresentação Cultural: Companhia de Dança Lua Afro
Apresentação Musical: Paula Azevedo – Samba de Terreiro
Dia 26 de março de 2025 – quinta-feira
Tema do Dia: Memória Negra e Patrimônio Imaterial
Local: Centro Educacional Municipal Marli Capp
9h às 11h – Apresentação do Projeto “Os Teixeiras”, em parceria com a Secretaria de Educação – direção Ítalo Luiz
Local: Praça Porto Rocha
14h às 15h – Contando Histórias – com Alda Dutra
Apresentação Cultural das 15h30 às 17h
17h – Lançamento de Livros com escritores locais
Apresentação Cultural: Projeto “Os Teixeiras” – direção Ítalo Luiz
18h – Mesa: Memória Negra e Patrimônio Imaterial
Carla Renata – IBRAM
Carina Mendes – IPHAN
Rafael da Costa Chagas – Contramestre Carvoeiro
Leandro Correia – Liga das Escolas de Samba de Cabo Frio
Taissa Ferraz- Coletivo Toca do Boi
Glaucia Gomes de Azevedo – Ajoyè do Ilé Asé Òpó Aganju
Mediação: Sergio Nogueira – IMUPAC
Apresentação com Instituto Cultural Rumpi Capoeira
Apresentação Musical: Pagode da 12
Dia 27 de março de 2026 – sexta-feira
Tema do Dia: Reconhecimento de Teixeira e Sousa pelas Academias de Letras
Local: Escola Municipal Amena Mayall
9h às 11h – Apresentação do Projeto “Os Teixeiras”, em parceria com a Secretaria de Educação – direção Ítalo Luiz
Local: Praça Porto Rocha
14h às 15h – Contando Histórias – com Rosana Silva
Apresentação Cultural
14h às 16h – Lançamento de livros com escritores locais
17h – Apresentação Cultural: Macedo Griot
Apresentação Projeto “Os Teixeiras” – direção Ítalo Luiz
18h – Mesa: Academias de Letras e Teixeira e Sousa
Academia Cabo-friense de Letras (ACL): Rose Fernandes
Academia de Letras e Artes de Cabo Frio (Alacaf): Vinicius Grijó
Coletivo de Literatura e Artes Pretas (Colap): Janaina Nery
Mediação: Jaqueline Brum
Apresentação Cultural: Sarau das Flores Literárias
Apresentação Musical: Keren-Hapuk
Dia 28 de março de 2026 – sábado
Tema do Dia: Encerramento da XXXV Semana Teixeira e Sousa
Local: Shopping Unapark – Tamoios
15h – Apresentação do Projeto “Os Teixeiras”
Memória da Semana Teixeira e Sousa
Participação de palestrantes locais
Local: Praça Porto Rocha
14h às 20h – Lançamento de Livros com escritores locais
Local: Museu Casa de Cultura José de Dome – Charitas
16h – 122ª Edição Projeto Jovens Pianistas
Contrapartida da Lei Aldir Blanc
Recital com a pianista Raquel Paixão
Programa: Henrique Alves de Mesquita, Chiquinha Gonzaga, entre outros.
Local: Palácio das Águias – Calçadão da Érico Coelho
18h às 22h – Mostra Cabofriense de Artes Negras Abdias Nascimento
Contrapartida da Lei Paulo Gustavo
Apresentações artísticas
Baile Charme