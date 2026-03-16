XXXV Semana Teixeira e Sousa, em Cabo Frio, começa no próximo dia 21

Celebrando o legado e obra do primeiro romancista brasileiro, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Cultura, vai realizar, entre os dias 21 e 28 de março, a XXXV Semana Teixeira e Sousa, que leva o nome do ilustre cabo-friense. O evento terá atividades gratuitas na Praça Porto Rocha, em escolas municipais e equipamentos culturais da cidade. A abertura acontece no próximo sábado (21), às 13h, na Praça Porto Rocha, no Centro de Cabo Frio. A Semana conta com apoio da Prolagos e do Convention Bureau de Cabo Frio.

Criada por meio da Lei Municipal nº 1.106/91, a Semana Teixeira e Sousa faz parte do calendário oficial do município desde 2012 e passou a constar também no calendário oficial de eventos do Estado do Rio de Janeiro pela Lei Estadual nº 6.290/12. Em sua 35ª edição, as atividades serão conduzidas e desenvolvidas utilizando a obra “Cornélia” como base.

Antônio Gonçalves Teixeira e Sousa, homem negro e cabo-friense, foi escritor, poeta e dramaturgo, autor do primeiro romance brasileiro, O Filho do Pescador. Falecido em 1861, aos 49 anos, Teixeira e Sousa foi um autor do primeiro período romancista brasileiro.

Confira a programação:

Dia 21 de março de 2026 – sábado

Tema do dia: 214 anos de Teixeira e Sousa: o que mudou?

Local: Praça Porto Rocha, no busto do Teixeira e Sousa

13h – Cerimônia de Abertura

Apresentação do Projeto “Os Teixeiras” – direção Ítalo Luiz

Cortejo de Maracatu com Tambor de Cumba, com a coreógrafa Profª Ana Catão

Local: Praça Porto Rocha – Tenda Principal

14h – Abertura da Feira Literária e lançamento de livros de escritores locais

Movimento Negro está nas ruas – Fórum Ubuntu

Mesa de Abertura com autoridades

15h – Mesa: 214 anos de Teixeira e Sousa: o que mudou?

Palestrantes:

Prof. Dr. Amauri Mendes Pereira – Fórum Ubuntu

Flavia de Jesus – ACOTIRENE

José Leandro Junior – CENCILAGOS

Mediação: Guilherme Teixeira

18h – Ato pelo Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial e Dia Nacional das Tradições de Raízes de Matriz Africana e Nações do Candomblé (Lei 14519/2023)

Microfone Aberto

Representantes de Instituições de Movimento Negro Regional

20h – Apresentação com Samba do Quilombo

Dia 22 de março de 2026 – domingo

Tema do Dia: Teixeira e a Feira – Tradição Rural e Meio ambiente

Local: Mercado Sebastião Lan

9h às 13h – Workshop de pintura: “Pintando na Feira” com artistas plásticos locais – com Reinaldo Caó

Oficina de Trança – com Jessica Menezes

Oficina de Forró – com Projeto Forró na Praça

10h – Roda de Conversa – Falando sobre Teixeira

Distribuição de mudas de espécies com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Clima e Saneamento.

Dia 23 de março de 2026 – segunda-feira

Tema do Dia: Cornélia e as Vozes Silenciadas

Local: Escola Municipal Teixeira e Sousa

9h às 11h – Apresentação do Projeto “Os Teixeiras”, em parceria com a Secretaria de Educação – direção Ítalo Luiz

Local: Praça Porto Rocha

14h às 15h – Contando Histórias – com Andreia Fernandes e Marcia Fonseca

16h – Lançamento de Livros com escritores locais

Apresentação Cultural – Jongo Grupo Griot

18h – Mesa: Cornélia e as Vozes Silenciadas

Prof. Dr. André Santana

Escritora Dominique Magalhães

Profª Dra. Rosane Romão

Mediação: Margareth Ferreira

Apresentação Cultural: Projeto “Os Teixeiras” – direção Ítalo Luiz

20h – Apresentação Musical: Leo Dioli

Dia 24 de março de 2026 – terça-feira

Tema do Dia: A Literatura de Teixeira para a Identidade Nacional

Local: Escola Municipal Talita Perelló

9h às 11h – Apresentação do Projeto “Os Teixeiras”, em parceria com a Secretaria de Educação – direção Ítalo Luiz

Local: Praça Porto Rocha

14h às 15h – Contando Histórias – com Rosana Andreia

Apresentação Cultural – Maestro Sergio Gabriel

16h – Lançamento de Livros com escritores locais

Apresentação Cultural: Projeto “Os Teixeiras” – direção Ítalo Luiz

18h – Mesa: A Literatura de Teixeira para a Identidade Nacional

Profª Silvia Rohen

Profª Virginia Lane

Prof. Bruno Rodrigues Severino

Profª Jaqueline Brum

Mediação: Heliamar Reis

Apresentação Cultural com Grupo de Capoeira Vozes da África – Maculelê

Dia 25 de março de 2025 – quarta-feira

Tema do Dia: Cornélia nas Chamas da Fé

Local: Escola Municipal Wanda Roque

9h às 11h – Apresentação do Projeto “Os Teixeiras”, em parceria com a Secretaria de Educação – direção Ítalo Luiz

Local: Praça Porto Rocha

14h às 15h – Contando Histórias – Luanda Oliveira

16h – Lançamento de Livros com escritores locais

Apresentação Cultural: Projeto “Os Teixeiras”

18h – Mesa: Cornélia nas chamas da fé

Dra. Ana Carolina Barreto

Dr. Renato Oliveira

Dra. Maria de Fatima Moura

Mediação: Profª Dra. Manuela Manhães

Apresentação Cultural: Companhia de Dança Lua Afro

Apresentação Musical: Paula Azevedo – Samba de Terreiro

Dia 26 de março de 2025 – quinta-feira

Tema do Dia: Memória Negra e Patrimônio Imaterial

Local: Centro Educacional Municipal Marli Capp

9h às 11h – Apresentação do Projeto “Os Teixeiras”, em parceria com a Secretaria de Educação – direção Ítalo Luiz

Local: Praça Porto Rocha

14h às 15h – Contando Histórias – com Alda Dutra

Apresentação Cultural das 15h30 às 17h

17h – Lançamento de Livros com escritores locais

Apresentação Cultural: Projeto “Os Teixeiras” – direção Ítalo Luiz

18h – Mesa: Memória Negra e Patrimônio Imaterial

Carla Renata – IBRAM

Carina Mendes – IPHAN

Rafael da Costa Chagas – Contramestre Carvoeiro

Leandro Correia – Liga das Escolas de Samba de Cabo Frio

Taissa Ferraz- Coletivo Toca do Boi

Glaucia Gomes de Azevedo – Ajoyè do Ilé Asé Òpó Aganju

Mediação: Sergio Nogueira – IMUPAC

Apresentação com Instituto Cultural Rumpi Capoeira

Apresentação Musical: Pagode da 12

Dia 27 de março de 2026 – sexta-feira

Tema do Dia: Reconhecimento de Teixeira e Sousa pelas Academias de Letras

Local: Escola Municipal Amena Mayall

9h às 11h – Apresentação do Projeto “Os Teixeiras”, em parceria com a Secretaria de Educação – direção Ítalo Luiz

Local: Praça Porto Rocha

14h às 15h – Contando Histórias – com Rosana Silva

Apresentação Cultural

14h às 16h – Lançamento de livros com escritores locais

17h – Apresentação Cultural: Macedo Griot

Apresentação Projeto “Os Teixeiras” – direção Ítalo Luiz

18h – Mesa: Academias de Letras e Teixeira e Sousa

Academia Cabo-friense de Letras (ACL): Rose Fernandes

Academia de Letras e Artes de Cabo Frio (Alacaf): Vinicius Grijó

Coletivo de Literatura e Artes Pretas (Colap): Janaina Nery

Mediação: Jaqueline Brum

Apresentação Cultural: Sarau das Flores Literárias

Apresentação Musical: Keren-Hapuk

Dia 28 de março de 2026 – sábado

Tema do Dia: Encerramento da XXXV Semana Teixeira e Sousa

Local: Shopping Unapark – Tamoios

15h – Apresentação do Projeto “Os Teixeiras”

Memória da Semana Teixeira e Sousa

Participação de palestrantes locais

Local: Praça Porto Rocha

14h às 20h – Lançamento de Livros com escritores locais

Local: Museu Casa de Cultura José de Dome – Charitas

16h – 122ª Edição Projeto Jovens Pianistas

Contrapartida da Lei Aldir Blanc

Recital com a pianista Raquel Paixão

Programa: Henrique Alves de Mesquita, Chiquinha Gonzaga, entre outros.

Local: Palácio das Águias – Calçadão da Érico Coelho

18h às 22h – Mostra Cabofriense de Artes Negras Abdias Nascimento

Contrapartida da Lei Paulo Gustavo

Apresentações artísticas

Baile Charme