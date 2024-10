“A aventura está no ar – Contos aldeenses” é atração no Teatro Municipal neste domingo

By

Neste domingo, dia 13, às 18h, o Teatro Municipal Dr. Átila Costa apresenta o espetáculo “A aventura está no ar – Contos aldeenses”, inspirada em duas histórias infantis produzidas em São Pedro da Aldeia. A peça promete divertir a criançada reforçando valores como amizade, família e a preservação do meio ambiente. A classificação indicativa é livre e os ingressos estão à venda no site Sympla. A atração tem o apoio da Prefeitura aldeense, por meio da Secretaria de Cultura.

Com direção, produção e roteiro adaptado por Gabriela Chaffin, o espetáculo é baseado na HQ “Irmãos em Ação – Guardiões da Vida” e no livro infantil “Chapeuzinho Vermelho Aldeense”, escritos por Jailson Silva e Cristina Rigueira, respectivamente. Em uma trama recheada de aventura e diversão, os heróis da literatura ganharão vida na montagem teatral, trazendo mensagens educativas para crianças e adolescentes. O elenco conta com Adriana Amarante, Carol Lira, Érico Júdice, Luwa Balogun e Jopes Andrade.

Mais informações podem ser obtidas diretamente junto à produção do espetáculo pelo número (22) 99707-9274 (WhatsApp).

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa está localizado na Rua Francisco Santos Silva, nº 555, no bairro Nova São Pedro.