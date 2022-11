Abertura da Casa do Papai Noel vai marcar a chegada do Natal em Araruama

O espírito e a magia do Natal já começam a invadir as ruas, comércio e praças. Em Araruama, a Prefeitura está preparando uma festa linda, cheia de cor e brilho que promete mexer com a imaginação de crianças e adultos.

A programação, totalmente gratuita, vai acontecer no dia 25 de novembro, a partir das 18h30, na Praça Menino João Hélio, no Centro.

Serão várias atrações. Acompanhe:

*Haverá apresentação de uma peça de teatro, com tema natalino.

*Desfile com a chegada do Papai e Mamãe Noel, que vêm acompanhados da nossa turma da Terceira Idade.

*A tradicional Abertura da Casa do Papai Noel, toda ornamentada com luzes, enfeites e personagens que exalam a magia do Natal.

*E, claro, apresentações de músicas natalinas para emocionar ainda mais a plateia.