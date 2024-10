Atores de fake news também agiram em Cabo Frio, Itaguaí, Mangaratiba e Paraty

O grupo que espalhou atores para divulgar notícias falsas nas ruas contra um candidato em São João de Meriti também atuou em outras cidades do estado do Rio na eleição municipal deste ano ou na pré-campanha.



A investigação da Polícia Federal (PF) levantou suspeitas de atuação em Cabo Frio, Itaguaí, Mangaratiba e Paraty.

Segundo a investigação, o grupo fazia o chamado “Teatro Invisível” desde 2016 em ao menos 13 cidades, todas no estado do Rio. Mas não necessariamente o esquema se repetiu em todas os municípios na disputa desse ano. Os candidatos que podem ter sido beneficiados pelos atores não são alvo da investigação.

Como EXTRA mostrou, a estratégia usada pelo grupo foi à moda antiga: espalhar notícia falsa contra um candidato nas ruas, no ponto de ônibus, na praça, no mercado e em bares. A tática envolvia influenciar o voto dos eleitores com atores disfarçados no mundaréu de gente.

Um dos casos com mais provas foi em Itaguaí. Mensagens de WhatsApp mostram um esforço para criticar o candidato Donizete (União Brasil) e defender o atual prefeito, Dr. Rubão (Podemos). “No teatro falamos do candidato a prefeito Donizete com a falta de caráter por não ter pago pelo serviço de bandeirinha”, contou um integrante.