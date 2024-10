Búzios cria “Prêmio de Comunicação” para valorizar profissionais que promovem a cidade

Foi aprovado nesta quinta-feira (10), por unanimidade pela Câmara dos Vereadores de Búzios, o projeto de lei do Executivo que cria o “Prêmio Búzios de Comunicação”, destinado aos profissionais da imprensa que se destacarem pela produção e apresentação de trabalhos que contribuam para a divulgação da cidade durante o ano.

O papel desempenhado pela mídia é de primordial relevância, moldando a percepção tanto dos moradores quanto dos visitantes que se deleitam com as maravilhas da Península Buziana. O prêmio também estimulará a produção e apresentação de trabalhos multifacetados, que enriquecerão o panorama da cidade, abarcando desde os registros históricos até as manifestações culturais e atividades contemporâneas, com toda a sua singularidade.

A participação da Subsecretaria Municipal de Comunicação sublinha o compromisso do governo em tornar o Prêmio Búzios de Comunicação uma empreitada exitosa, que corrobora a imagem e reputação da cidade.

A publicitária e idealizadora do “Prêmio Búzios de Comunicação”, Aimee Barbosa, disse: “O Prêmio Búzios de Comunicação nasce do desejo de valorizar e reconhecer os profissionais que ajudam a contar a história da nossa cidade. A imprensa desempenha um papel fundamental, não apenas na divulgação das belezas e do turismo de Búzios, mas também na construção da nossa identidade e no fortalecimento da nossa cultura. Este prêmio é uma forma de agradecer e incentivar o trabalho desses profissionais, que são verdadeiros parceiros no desenvolvimento do município.”

O coordenador de Comunicação, Jonathan Marques, ressalta a importância do projeto para a cidade: “O Prêmio Búzios de Comunicação é, acima de tudo, uma homenagem aos profissionais que se dedicam diariamente a contar a história da nossa cidade, em suas mais diversas formas e plataformas. Seja por meio do jornalismo, das mídias digitais, da fotografia ou da produção audiovisual, esses comunicadores ajudam a conectar as pessoas com o que Búzios tem de melhor: sua cultura, sua natureza e suas histórias. Com essa premiação, queremos valorizar o trabalho árduo e criativo de cada um, reconhecendo a importância de cada categoria da comunicação na construção da nossa identidade e na promoção de Búzios para o mundo.”

O “Prêmio Búzios de Comunicação” será concedido nas categorias Profissional e Universitário, nas modalidades Aventura e Natureza, Arte e Cultura Contemporânea e História e Patrimônio. Serão premiados os três primeiros colocados em cada categoria.

A premiação poderá ser em dinheiro, troféu ou diploma especial, de acordo com o que for estipulado por decreto do Prefeito.

O projeto aprovado pela Câmara Municipal de Armação de Búzios será encaminhado para sanção do prefeito.