Cabo Frio: Estátua em homenagem ao ex-jogador Leandro volta amanhã para Praça das Águas

A estátua em homenagem ao ex-jogador Leandro será entregue à população após ser restaurada.

Leandro é um dos grandes nomes que representa nossa cidade no esporte. Conhecido como “peixe frito”, ele nasceu em Cabo Frio e conquistou muitos títulos ao longo da carreira. Ex-lateral direito do Flamengo e da Seleção Brasileira, foi tricampeão brasileiro com o time rubro-negro, além de ganhar os títulos da Libertadores da América e Mundial, ambos em 1981 com o clube carioca.

Todos estão convidados para prestigiar esse momento junto ao craque, que também marcará presença na Praça das Águas nesta quarta-feira (9), às 10h.