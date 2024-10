Cabo Frio terá Congresso Empreendedoras da Costa do Sol

O maior encontro de empreendedoras da Costa do Sol tem data marcada: 30 de outubro, das 9h às 16h, no Malibu Palace Hotel, em Cabo Frio. Na programação, palestras e bate-papos inspiradores com especialistas renomadas nas áreas de Vendas, Mentalidade e Marketing. As inscrições são limitadas e devem ser feitas pelo whatsapp (22) 99830-2090. O evento conta com o apoio do @cabofrioconvention.

Confira as participantes:

Palestras:

. Andreia Gorito: Oratória para Empreendedoras

. Nath Teixera: Estratégias de Vendas

. Bernadete Branco: Ferramentas da Internet para alavancar Vendas

. Suely Queiroz: Mentalidade para gerar Prosperidade através de Técnicas da Programação Neurolinguística

. Gabriela Galddino: Marketing de Conteúdo e Funil de Vendas no Instagram

Bate Papos:

. Monique Bispo: Case de Sucesso – maior conta de Instagram da Costa do Sol (dicas de engajamento)

. Thaís Rayder: Marcas x Influencers: Dicas para uma boa estratégia de parceria e divulgação

Programação:

. 9h – Check-in

. 9h30 – Início das palestras

. 13h – Almoço

. 13h45 – Retomada das Palestras

. 16h – Encerramento