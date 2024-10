Câmara Municipal de Cabo Frio vai discutir uso e ocupação do solo

Na próxima segunda-feira, dia 10, a Câmara Municipal de Cabo Frio realiza, às 10h, uma Audiência Pública sobre o Projeto de Lei Complementar 008/2024, que institui novo Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e estabelece objetivos, instrumentos e diretrizes para as ações de planejamento no Município de Cabo Frio.

A reunião acontece no plenário, será aberta ao público e com transmissão pelas redes sociais oficiais da Casa Legislativa.

O Projeto é de autoria do Executivo e traz atualizações na divisão do território do Município em zonas e eixos e estabelece critérios e parâmetros de uso e ocupação do solo. Foram convidados representantes do governo municipal, Ministério Público, Associação de Hotéis, União das Associação de Moradores, Federação das indústrias, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Cabo Frio, Associação de Arquitetos e Engenheiros da Região dos Lagos, dentre outros.

Cidadãos, sociedade civil e entidades podem enviar as sugestões para o e-mail comunicacao@cabofrio.rj.leg.br até o dia 20 de outubro. Elas serão avaliadas e debatidas na audiência.