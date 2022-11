Cantor Xande de Pilares realiza show em praça de Búzios nesta sexta

A Prefeitura de Búzios promoverá o apoio à realização do show do cantor Xande de Pilares, que se apresentará na sexta-feira (02), na praça da Ferradura. O evento é uma realização da Claro e o projeto “Clínicas de Futebol” consiste na transmissão de todos os jogos da seleção brasileira.

A abertura do evento acontece às 14h com DJ animando o público, em seguida a transmissão do jogo entre Brasil e Camarões às 16h, após a partida o cantor Xande de Pilares inicia a apresentação que completa o dia do evento.

A população poderá se reunir com amigos e familiares para prestigiar o evento mais esperado do planeta e torcer para o Brasil na busca pelo hexa.