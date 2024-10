CAPS de São Pedro da Aldeia comemora 23 anos com programação especial

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Saúde, vai comemorar o 23º aniversário do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) com uma programação especial. As atividades terão início na próxima segunda-feira (14/10). O dispositivo, que foi o primeiro da Baixada Litorânea, é responsável pelo atendimento às pessoas com sofrimento mental grave, incluindo aqueles decorrentes do uso de álcool e outras drogas, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.

“É com muito orgulho que comemoramos os 23 anos do CAPS de São Pedro da Aldeia, o primeiro da Baixada Litorânea, que permitiu que pudéssemos cuidar das situações emergência e realizar, desde a aprovação da Lei Antimanicomial no Brasil, um protocolo seguro de atendimento. O que nos possibilitou todo o processo de retirada dos moradores de hospitais psiquiátricos, porque com a chegada do CAPS tivemos que lidar com as situações de crise no território, acompanhando esses usuários. Nossa Rede de Atenção Psicossocial acolhe, diariamente, esses pacientes numa outra direção, buscando sempre a humanização, visando o cuidado em liberdade. E para as pessoas que não poderiam voltar para as suas famílias, conseguimos implementar a Residência Terapêutica, seguindo o modelo criado pelo Ministério da Saúde, conseguindo que o município pudesse cumprir, desde o ano da sua origem, a lei que referencia esses cuidados. Penso que é um grande marco comemorar essa data, contando com a existência de sede própria e com tudo o que a saúde mental pode ofertar aos usuários do nosso município.” Ressaltou a assessora Especial de Gestão da Saúde Mental de São Pedro da Aldeia, Rosemary Calazans.

O Centro de Atenção Psicossocial Casarão da Saúde Sebastião Antônio Fernandes, o CAPS II, faz parte da Rede de Atenção Psicossocial de Saúde (RAPS), de caráter comunitário e aberto, funcionando sem a necessidade de agendamento ou encaminhamento. Atualmente, são realizados cerca de 2000 atendimentos mensais no dispositivo, com os profissionais da psicologia, terapia ocupacional, serviço social, psiquiatria e enfermagem, além de oferecer oficinas e roda de conversa às famílias e aos usuários.

O Centro funciona ao lado do Pronto-socorro Municipal, na Rua Waldir Lobo, s/nº, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. O CAPS funciona de forma intersetorial, trabalhando em rede com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, o Ministério Público e diferentes dispositivos da própria Secretaria de Saúde, entre outras instituições.

Confira a programação completa:

14 de outubro – segunda-feira

9h – Café em comemoração aos 23 anos do CAPS

Local: Sede do CAPS, Rua Waldir Lobo, s/nº, Morro dos Milagres (ao lado do Pronto-socorro)

15 de outubro – terça-feira

16h – Circuito Cultural, Sarau de Poesias

“Há coisas que só saem por escrito” – exposição de desenhos e Bazar Adriana Porto

Local: Casa do Artesão, Praça Hermógenes Freire da Costa, Centro.

25 de outubro – sexta-feira

13h – II Seminário de Saúde Mental

“Dando Voz ao Povo, Resgatando a Cidadania”

Local: Câmara Municipal de Vereadores, Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 179, Centro.