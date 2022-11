Charitas, em Cabo Frio, recebe concerto em homenagem ao maestro Rui Capdeville nesta sexta 

A Casa de Cultura José de Dome (Charitas) receberá um concerto em memória do maestro Rui Capdeville, nesta sexta-feira (25), a partir das 19h30. A apresentação promete ser em clima bastante emotivo, pois terá a participação de dois corais fundados pelo maestro e que o tiveram como regente por décadas: o Cantavento-Ferlagos e o Rainha Assunta, da Igreja Católica. O evento é aberto ao público e terá entrada franca.

A regência da apresentação será de um pupilo do maestro Rui Capdeville, o maestro Cyrano Moreno Sales, que iniciou a trajetória musical aos nove anos, como integrante do Coral Cantavento. Formado pela UFRJ, o maestro Cyrano já recebeu diversos prêmios e hoje é regente titular da Orquestra Sinfônica Cesgranrio, além de ser diretor musical da Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa, no Rio de Janeiro.

Natural da cidade de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais, Rui Capdeville passou grande parte da vida em Cabo Frio, onde realizava atividades visando ao incentivo da cultura e da música. O maestro foi o fundador e organizador do Encontro de Corais de Cabo Frio, realizado ininterruptamente entre 1986 e 2019. O evento era realizado pelo Coral Cantavento, fundado por Rui em 1974.

O maestro também esteve à frente do Coral Rainha Assunta, da Igreja Católica de Cabo Frio, por 31 anos, e foi regente do Coral da Força Aeronaval de São Pedro da Aldeia, durante seis anos, entre as décadas de 1990 e 2000. Por seu legado cultural para Cabo Frio, Capdeville também dá nome à Escola Municipal Maestro Rui Capdeville, inaugurada em 2001 no bairro de São Cristóvão, hoje com sede própria no Guarani. Após uma vida inteira dedicada às artes e à cultura, o maestro Rui Capdeville falaceu no último dia 29 de setembro.