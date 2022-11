Circuito Afro Cultural começa hoje em Arraial do Cabo

Acontece, hoje (22), no espaço antigo cinema, o Circuito Afro Cultural. Durante a manhã, o evento contou com a participação dos alunos da rede municipal de ensino, que além da animação Kiriku e a Feiticeira, também puderam assistir uma apresentação de fantoches que contou a história Menina Bonita de Laço de Fita, da escrita Ana Maria Machado.

Na parte da tarde, a programação continua com o Cine Afro e uma roda de conversa com os alunos. O objetivo é promover a igualdade racial, justiça social, igualdade de direitos e oportunidade, combate ao preconceito e a discriminação.

No local, também está disponível uma exposição com quadros do artista José Monleón, além de parte do acervo do Centro Educacional Cultural Manoel Camargo, que passou por um processo de restauração e conta através de maquetes, esculturas e livros, um pouco mais sobre a história e cultura afro-brasileira.

A exposição vai até o final de novembro, não deixe de conferir!