“Circuito Cultural” de Iguaba Grande começa essa semana com poesia, música e exposição natalina

Do dia 18 ao dia 25 de novembro, será realizado o ‘Circuito Cultural’, a programação conta com atividades para todos os dias, com apresentações musicais, declamações de poesias, exposição de material natalino e outros.

O circuito começa no dia 18 de novembro, com a comemoração do dia da cultura, fazendo referência também ao dia do livro e da poesia, que aconteceu neste mês. A equipe da Biblioteca Municipal foi convidada para participar com declamação de poesias. O evento será no Espaço da Tamarineira, às 18h.

No sábado (19), a programação continua, em referência ao Dia da Consciência Negra (20), o grupo do “Ponto Cultural Ilê Asé Iya Oju Omi”, de São Pedro da Aldeia, irá fazer uma apresentação com música e capoeira, a partir das 14h, no mesmo Espaço.

O Dia do Músico também será comemorado, na terça-feira (22), a partir das 18h, no Espaço da Tamarineira, onde acontecerão diversas apresentações musicais, entre elas a participação especial do músico Jorge Luperce. Além disso, qualquer músico presente no evento poderá se apresentar.

Finalizando o Circuito Cultural e abrindo a temporada de natal na cidade, na sexta-feira (25), os artesãos estarão na Casa de Cultura, a partir das 18h, expondo peças únicas.