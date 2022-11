Confira escala com dias e horários de vacinação contra Covid-19 em Búzios

Cada UBS tem um dia fixo para vacinação até e testagem de segunda a sexta nas UBS e finais de semanas e feriados no P.U da Rasa

É importante manter o esquema vacinal em dia e aumentar a imunidade contra a covid-19. A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, montou uma escala com um dia e horários fixos para cada Unidade Básica de Saúde (UBS), em todas elas até as 15h. Basta que o munícipe, no dia e hora da semana especificados, vá até a UBS do bairro onde mora, com cartão do SUS e a caderneta de vacinação.

Quarta e quinta dose

A aplicação da segunda dose de reforço, a chamada 4ª dose, para imunização está disponível para pessoas com 18 anos ou mais, que tenham tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses. Pessoas imunosuprimidas com 18 anos ou mais, que tomaram a 4ª dose ao menos há quatro meses, já podem procurar pela 5ª dose.

Escala vacinação por UBS

Horários – até as 15h.

• Terça: José Gonçalves, João de Souza dos Anjos (Arpoador/Cruzeiro)

• Quarta: Lilson M de Souza (Cem Braças), Maria Rosa da Conceição Santiago (Baía Formosa), Dr° Paulo Acherman (Ferradura), Clinica da Família Olavo da Costa (Vila Verde)

• Quinta: Benildo Motta (São José), Gregório A de Oliveira (Capão), Francisco Haroldo Ceravolo (Brava)

• Sexta: Antônio Elesbão dos Santos (Rasa), Deodorina Leite de Azevedo (Geribá)

Teste rápido

A Prefeitura orienta os munícipes que em caso de sintomas, persistentes por três dias, como coriza, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, cansaço, dor no corpo e febre, procurem a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro onde reside para a realização do teste rápido de antígeno (TR-Ag) para a detecção da covid-19 a partir das 15h.

• PU da Rasa

A partir das 19h, também nos finais de semana e feriados, o Pronto Socorro Geral Abel Berange, conhecido como P.U da Rasa, na Rua Justiniano De Souza, S/N – Rasa, realiza o teste RT-PCR, cujo resultado leva de 3 a 5 dias para ser liberado pelo laboratório estadual.

• Hospital Municipal

No Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP) as pessoas em situação de internação e acompanhantes serão testadas para evitar a contaminação por Covid-19 de pacientes com outras morbidades. Pessoas com insuficiência respiratórias leve atendidas na urgência do HMRP serão avaliados pelo médico de plantão que poderá orientar o paciente a procurar a UBS do bairro onde mora para realização do teste.