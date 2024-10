Copa Infantil de Búzios começa neste sábado com jovens talentos do futebol

A bola vai rolar para a Copa Infantil de Búzios neste sábado (19), reunindo jovens promessas do futebol local em um evento que promete muita emoção e espírito esportivo. Com início às 8h, as partidas serão realizadas nos campos de Cem Braças e na SEB, e contarão com categorias que vão do Sub-7 até o Sub-17.

Esta competição é mais uma iniciativa da Secretaria de Lazer e do Esporte, com o apoio da Prefeitura de Búzios, para incentivar a prática esportiva entre as crianças e adolescentes da cidade. Ao promover a Copa Infantil, a Prefeitura busca criar um ambiente saudável e estimulante para que os jovens possam se destacar, não só no futebol, mas também em valores como disciplina, trabalho em equipe e respeito ao próximo.

“A Copa Infantil é uma oportunidade de fomentar o esporte de base na nossa cidade. Queremos ver nossos jovens não apenas desenvolvendo suas habilidades no futebol, mas também aprendendo lições importantes que eles levarão para a vida. Cada categoria tem o seu charme, e ver a alegria das crianças em campo é algo que enche o coração de todos nós. Acreditamos que é a partir desses eventos que criamos um futuro mais saudável e integrado para nossa juventude.”, comentou o secretário da pasta, Gugu Braga.