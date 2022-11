Defesa Civil de Arraial do Cabo está estado de alerta e atendendo as ocorrências da forte chuva

Em função das chuvas desta madrugada (27), a Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Defesa Civil, informa que o Município está em estado de alerta e atendendo as ocorrências nos locais afetados. Reforça que, em caso de emergências, a população deve acionar a Defesa Civil através do 199 ou do (22) 2622-0199.

Relatório da Defesa Civil

Com o volume de chuva acima da média prevista para o mês de novembro, foram registrados diversos pontos de alagamento no Centro e nos Distritos, além da queda de uma árvore no centro da cidade. Na Praia do Pontal, foram identificados problemas na ponte de acesso. A equipe avalia a integridade da estrutura. Até o momento, nenhum registro de desabrigados ou feridos.

Equipes da Prefeitura de plantão.

O canal de escoamento da Praia dos Anjos foi aberto antes do início das chuvas.

A Secretaria de Serviços Públicos está atuando desde o início da manhã de hoje na limpeza das ruas e na retirada da árvore.

A Secretaria do Ambiente realiza o monitoramento das praias e trilhas, além de auxiliar nas ocorrências com as quedas das árvores. Equipes estão nas praias interditadas orientando aos banhistas que chegam.

Praias Interditadas: Prainha, Praia do Forno e Praia dos Anjos. A Secretaria do Ambiente e Saneamento tomou algumas medidas de controle, para resguardar a segurança dos banhistas.

A Prainha está interditada. Foi registrado o rompimento da tubulação de escoamento da lagoa do Parque Público. Uma análise da água já foi solicitada.

Na Praia dos Anjos, o canal de escoamento já encontra-se aberto desde quinta-feira (24).

Foram identificados problemas na trilha que leva à Praia do Forno, por segurança o acesso a praia também foi interditado. Além disso, houve contato da lagoa com o mar, por isso, a PROLAGOS foi acionada para ajudar no monitoramento da qualidade da água.

ALERTA PARA NOVAS CHUVAS.

A previsão é de mais chuva para este domingo (27), por isso, a Defesa Civil pede que:

⚠️ Não permaneça em praias, mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de chuvas;

⚠️ Evite encostas e locais com riscos de deslizamento;

⚠️ Evite a prática de esportes no mar em períodos de ressaca;

⚠️ Pescadores devem evitar navegar durante o período de chuvas e ressaca.

⚠️ Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil através dos números (22) 26220199 ou 199.