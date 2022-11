Defesa Civil de Búzios emite alerta para previsão de pancadas de chuvas de intensidade moderada a forte

A Defesa Civil de Búzios, por meio do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN-RJ), emitiu alerta para a previsão de pancadas de chuvas de intensidade moderada a forte a partir desta quarta-feira (23).

As condições climáticas que preveem a chegada das chuvas em todo o estado do Rio de Janeiro, permanecem entre os dias (24) quinta-feira até o domingo (27). O alerta ressalta que as chuvas poderão vir acompanhadas de raios e rajadas de ventos moderados (entre 18,6 km/h e 51,9 km/h) a fortes (entre 52,0 km/h e 75,9 km/h) e os acumulados pluviométricos no estado poderão ultrapassar 150 mm/24h.

O fenômeno é provocado devido à aproximação e passagem de uma frente fria pelo estado do Rio de Janeiro.

A Defesa Civil de Búzios solicita aos banhistas e pescadores que evitem o ingresso no mar e orienta para em caso de ocorrências como: rachaduras, alagamentos, deslizamento ou outras emergências ligar para os telefones da Defesa Civil 199 e (22) 2633 0827.