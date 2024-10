Defesa Civil de Búzios entra em estado de atenção devido a previsão de chuva para este fim de semana

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da coordenadoria da Defesa Civil de Búzios, informa que há previsão de chuva forte para este sábado (19) e domingo (20), devido uma frente fria que está chegando na região.

As secretarias de Serviços Públicos e Saneamento e Drenagem, também estão em alerta máximo realizando a limpeza dos ralos nos principais pontos críticos do município, e desobstruindo os córregos com o maquinário do Limpa Rio. Os geradores e maquinários estão todos abastecidos.

Também estão notificando e orientando os moradores para não deixarem materiais de construções nas calçadas, pois em caso de chuvas fortes, todos os resíduos vão direto para os ralos fluviais, provocando alagamentos nas ruas.

A Defesa Civil de Búzios solicita aos banhistas e pescadores que evitem o acesso no mar e em caso de ventos fortes procurem um local seguro. Também orienta para em caso de ocorrências como: rachaduras, alagamentos, deslizamento ou outras emergências ligarem para o número (22) 2350-6008.