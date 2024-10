Discussão de um casal de turistas termina em agressão e prisão em Cabo Frio

Na tarde desta quinta-feira, dia 17, uma discussão entre um casal de turistas terminou em prisão por agressão, em Cabo Frio.

O incidente ocorreu na Rua Tamoio, no Centro, por volta das 17h30 e foi atendido após um chamado ao 190. O acusado, J.C.R.D.S., de 35 anos, teria agredido a esposa, de 37 anos, na presença dos dois filhos do casal.



Ao chegar no local, o homem afirmou que a mulher o acusava de agressão e manifestou interesse em resolver o caso na delegacia. Inicialmente, ela relutou em acompanhar o marido, mas acabou cedendo após insistência dele. A filha mais velha confirmou à equipe as agressões sofridas pela mãe.

Na delegacia, equipe conversou com a vítima, que informou ser advogada e que estava ciente de seus direitos. Durante o depoimento, ela revelou estar com medo de que o marido fosse preso, pois ele havia ameaçado ela e o pai dela de morte, inclusive, essas ameaças teriam sido gravadas pela filha. Apesar de a polícia não ter presenciado as agressões, as partes foram encaminhadas à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde a informação foi passada para a inspetora de plantão, Renata, que repassou para a Autoridade Policial da Central de Flagrantes da 132ª DP, em Arraial do Cabo.

Após avaliação dos fatos, foi determinado o flagrante do agressor, com base na Lei Maria da Penha. A vítima passou por um Exame de Corpo de Delito, que comprovou as lesões, e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a filha. J.C.R.D.S. permanece preso e o caso segue em investigação.