Ex-vereador de Cabo Frio, Antônio Carlos de Carvalho Trindade, falece nesta quarta

O ex-vereador e presidente da Câmara de Cabo Frio, Antonio Carlos de Carvalho Trindade, morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 86 anos.

A causa da morte ainda não foi divulgada pela família.



Antônio Carlos deu entrada ontem, no Hospital Central de Emergência, em São Cristóvão, para onde foi levado depois de passar mal em casa. Pai da secretária de Saúde, Beatriz Trindade, ele teve um sangramento gástrico.

O ex-vereador chegou a ser levado para o Hospital Santa Isabel, onde foi submetido a uma endoscopia e a outros exames. Estava estabilizado e lúcido.

Antonio Carlos chegou à Câmaara em 1971. Na presidência do ex-vereador, em 2003, foi criada a Medalha Cabo Frio, 500 Anos de História, para homenagear personalidades da sociedade cabofriense que, de alguma maneira, tiveram participação na história e na cultura da cidade. Ele deixar mulher, filhos e netos. Além de vereador por diversos mandatos, Antônio Carlos também foi vice- prefeito de Cabo Frio.

O velório será no Charitas, a partir de meio-dia e meia, e o sepultamento às 16h30 no Cemitério Santa Izabel.