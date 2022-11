Família procura por tarólogo mineiro que estaria morando em Búzios

Familiares de Otto Lúcio Pessoa, de 40 anos, estão a sua procura.

De acordo com parentes, ele é de Belo Horizonte e estaria morando em Búzios. Segundo a mãe, Maria Lúcia Pessoa, ele estaria morando em Armação dos Búzios e joga Tarot em praias e e restaurantes do balneário.

Otto é um tarólogo mineiro e, nas redes sociais, se apresenta como um “Guru das Celebridades”. Ele descreve, no seu perfil, que viajou por mais de 100 cidades diferentes em 14 países europeus. Em alguns perfis, o tarólogo também é descrito também como mochileiro.

A última vez que supostamente foi visto em Búzios, foi no dia 8 de outubro, onde há uma postagem sua na cidade no Instagram, mas não se sabe necessariamente se foi o mesmo que publicou, já que não se tem notícias dele concreta desde setembro.

No mês passado, Otto tinha sido visto em em Jijoca de Jericoacoara, no Litoral Oeste do Ceará.

Por meio das redes sociais, uma pessoa próxima do tarólogo informou que ele está desaparecido desde o dia 17 de setembro e que Otto relatou que se envolveu em uma confusão na cidade de Jericoacoara e estava sendo ameaçado. Nas redes sociais, há publicações posteriores ao desaparecimento. No entanto, não há informação se foram realmente feitas por Otto. No dia 16, nas publicações do Instagram, Otto teria descrito que foi vítima de racismo e de homofobia em um estabelecimento comercial.

O Departamento de Homicídios e Proteção às Pessoas do Ceará está a sua procura por lá.

Neuza Silva, madrinha de Otto, afirma que a mãe está ansiosa. “Agradeço qualquer ajuda”, disse.

Quem tiver alguma informação, por favor, entre em contato: 03125274049.