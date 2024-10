Iguaba Grande ganha Espaço Gastronômico da Maria Fumaça

Iguaba Grande ganhou mais um local de turismo e lazer com o Espaço Gastronômico da Maria Fumaça, inaugurada no início dessa semana na Praça da Estação.

O espaço recebeu o nome em reconhecimento à Maria dos Reis Ramalho, moradora de Iguaba Grande pioneira no trabalho no ramo da beleza e que foi escolhida devido ao valor que sempre deu aos festejos populares no bairro Estação.

O novo local, que conta com uma área coberta de 600 metros quadrados (m²) com piso de intertravado, e com acabamento inspirado no estilo arquitetônico industrial inglês, terá ainda uma locomotiva com 3 vagões que funcionarão como quiosques.

Presente ao evento de inauguração, nessa segunda-feira, 30 de setembro, ao lado prefeito Vantoil Martins (CIDADANIA), e dos secretários municipais de Turismo, José Ricardo, e de Educação, Jales Lins, além da moradora homenageada, o deputado federal Luiz Lima (PL-RJ) falou sobre a importância do evento.

“Hoje (segunda, 30) estive em Iguaba Grande a companhia do prefeito Vantoil Martins, meu chefe de gabinete, Welbert Pedro (PL), e amigos para a inauguração da Maria Fumaça e centro comercial, uma realização proveniente de recursos de nosso mandato. Parabéns a todos os envolvidos nesse lindo projeto. Iguaba Grande merece muito mais!”, comemorou o congressista.

Para o prefeito de Iguaba Grande, a inauguração do espaço, fruto de emenda parlamentar, reforça a importância das políticas voltadas para o desenvolvimento do município, além de resgatar símbolo da região.

“Resgatar a nossa história significa manter, no sentimento dos moradores de Iguaba, esse sentimento de pertencimento a uma sociedade que vem, ao longo dos anos, buscando o desenvolvimento que hoje vemos ocorrer no município”, afirmou Vantoil Martins.