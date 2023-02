Janio fala que Pix para comprar remédio para Hospital de Cabo Frio é golpe

O Secretário de Saúde de Cabo Frio, Janio Mendes, falou, nesta sexta, dia 24, que não há qualquer necessidade de pedir medicamentos as pessoas internadas no Hospital São José Operário.

De acordo com o secretário, às pessoas estão indo a internet pedir Pix para comprar medicamentos para o Gugu, só que, de acordo com Janio, há remédios no hospital para o pré e pós operatório.

“Esses golpistas devem ser punidos na forma da lei. Já denunciamos o caso à polícia e pedimos que pessoas que receberem qualquer mensagem faça contato com a gente ou com a polícia”, disse.

Nota da Prefeitura

“A Prefeitura de Cabo Frio informa à população que não está promovendo, como também não autorizou, qualquer campanha para arrecadação de recursos para compra de medicamentos para pacientes internados.

A Secretaria de Saúde condena, desaprova e desautoriza esta ação que está sendo veiculada em grupos de WhatsApp solicitando repasse, por meio de PIX e outras transferências bancárias de dinheiro. A Prefeitura orienta que o cidadão verifique sempre a procedência da campanha para não ser vítima de um golpe.

Qualquer iniciativa dessa natureza será encaminhada às autoridades competentes para devida apuração. A Secretaria esclarece ainda que as campanhas oficiais são amplamente divulgadas por meios dos canais oficiais de informação, como o site da instituição, e pelos veículos de comunicação”.