Cabo Frio: Gugu agradece amigos e familiares pelo carinho

Quatro pessoas ficaram feridas em um grave acidente na Rodovia General Bruno Martins, em Arraial do Cabo. Duas motos bateram de frente por volta das 16h desta quinta-feira (23).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe de resgate levou três vítimas para o Hospital Municipal de Arraial. Já André Luiz Penha, de 38 anos, que ficou em estado mais grave, segundo os bombeiros, foi levado para o Hospital Central de Emergências, em Cabo Frio, cidade vizinha.

Ainda de acordo com a corporação, ele é quem estava em estado mais grave na hora do acidente, com uma fratura exposta na perna, que precisou ser amputada.

O caso causou comoção nas redes sociais. André Luiz é bastante conhecido na região do Jacaré, em Cabo Frio, por desenvolver um projeto social na comunidade.

Por conta do acidente, André precisa de transfusão de sangue, mas falta estoque no Hemolagos. Amigos e familiares estão realizando campanha nas redes sociais pedindo doação de sangue.

Segundo a Prefeitura de Cabo Frio, o estado de saúde de André Luiz da Penha é estável e ele aguarda transferência para uma nova cirurgia.

Por meio das redes sociais, André mandou um recado agradecendo a comoção.

“Com a honra e glória do senhor, tá tudo bem. A cirurgia foi bem. Tô me recuperando bem. Deixo aqui meu agradecimento a todos pelo carinho. Que Deus abençoe a todos …”, diz em trecho da mensagem.

Uma outra vítima segue internada no Hospital Municipal de Arraial do Cabo. É um homem e o estado de saúde é estável. Os outros dois feridos já foram liberados.