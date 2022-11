Mais de 110 ruas receberam obras de recuperação do sistema de drenagem em Cabo Frio 

O trabalho de recuperação da rede de drenagem de Cabo Frio tem avançado a cada dia. De abril a outubro deste ano, 115 ruas do primeiro distrito e de Tamoios receberam obras para a restauração e troca do manilhamento. O serviço aumenta a capacidade de escoamento das águas pluviais, prevenindo os alagamentos e, ao mesmo tempo, evitando os problemas de afundamento do pavimento.

Os bairros que receberam intervenção são: Jardim Caiçara, Braga, Palmeiras, Centro, São Cristóvão, Porto do Carro, Ville Blanche, Tangará, Jardim Olinda, Jacaré, Cajueiro, Jardim Peró, Parque Central, Jardim Excelsior, Praia do Siqueira, Jardim Flamboyant, Portinho, Gamboa, Itajuru, Parque Burle, Guarani, Jardim Nautilus, Passagem, Jardim Esperança, Recantos das Dunas, e Manoel Corrêa. Em Tamoios, as intervenções foram nas ruas de Unamar, Santo Antônio e Araçá.

O secretário de Obras e Serviços Públicos, Alan Nascimento, destaca que as obras estão sendo realizadas de forma gradual, avançando a cada dia.

“Estamos encontrando problemas sérios na rede de drenagem do município. Desde o ano passado, centenas de ruas foram atendidas e, nos últimos meses, 115 passaram por grandes intervenções, com troca do manilhamento e recomposição da rede, além da limpeza de bueiros e galerias. A sobrecarga, além dos anos sem manutenção, foram a causa dos problemas, que agora estão sendo resolvidos. Não é um trabalho fácil e nem rápido, mas que encaramos com seriedade e estamos desenvolvendo o nosso cronograma todos os dias”, afirma Alan Nascimento.

O trabalho não para. Nesta semana, seguem as obras de recapeamento da Avenida Teixeira e Souza. Na Avenida Júlia Kubitschek, foi realizado o reparo no manilhamento, no trecho que fica na altura da Rua Samuel Agenor Angenitski. Já no Jardim Excelsior e no Recanto das Dunas, as ruas Redentor e Júlio Novellino, respectivamente, estão passando por recuperação da rede de drenagem. O mesmo serviço está sendo realizado na Rua Érico Coelho, no Centro. No Morro da Guia, as equipes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos estão trabalhando na recomposição das pedras.