Uma marquise de uma loja provocou apreensão no Centro de São Pedro da Aldeia nesta quarta-feira, dia 09, com o desabamento da marquise de uma loja Rua Doutor Antônio Alves.

Apesar do susto ninguém ficou ferido, segundo a Defesa Civil do município que foi acionada. Os funcionários da loja foram retirados por agentes do órgão e também do Corpo de Bombeiros.

A área vai passar por uma avaliação técnica para averiguar a segurança do prédio.