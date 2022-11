Meia Maratona de Cabo Frio acontece neste domingo

Em mais um evento que faz parte da comemoração dos 407 anos da cidade, a Meia Maratona de Cabo Frio será realizada neste domingo (6). A competição começa às 7h para o trajeto de 21 km, e 7h30 para os demais percursos, com início no bairro Algodoal, próximo à Praia do Forte. Os participantes vão percorrer as ruas do município nos 5, 10 e 21 km.

A troca dos kits acontece no Hotel Paradiso Corporate nesta sexta-feira (4) das 12h às 20h, e no sábado no mesmo local, das 11h às 18h. O atleta que não realizar a retirada nas datas e horários estipulados pela organização, ficará impedido de participar da prova e perderá o direito ao kit.

A prova será disputada nas categorias masculina e feminina, com troféus para o primeiro ao terceiro colocados, no geral, e medalha para todos os participantes.

O percurso de 21 km começa às 7h, para atletas acima de 18 anos, e com largada no bairro Algodoal, seguindo pela orla da Praia do Forte e passando pelo bairro Passagem. O trajeto segue até o Portinho, indo para a Praia do Siqueira e retornando pelo mesmo caminho até o ponto inicial.

O percurso de 5km larga às 7h30, para pessoas acima de 14 anos, com largada no bairro Algodoal, trajeto pela orla da Praia do Forte e retorno ao ponto inicial. Nos 10km, também começa às 7h30, somente para praticantes acima dos 18 anos. A largada acontece no mesmo ponto, passando pela orla da Praia do Forte, percorrendo até o bairro Portinho e voltando pelo mesmo local.

O evento é organizado pela Santorini Produções e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Cabo Frio.