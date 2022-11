Mutirão da Moeda Itajuru para comerciantes acontece na Sinagoga, em Tamoios, nesta quinta e na segunda

A Prefeitura de Cabo Frio realiza nesta quinta (1º) e na próxima segunda-feira (5) um mutirão de cadastro para comerciantes da Sinagoga, em Tamoios, interessados em participar do Programa Moeda Social Itajuru. A ação acontece no Shopping UnaPark, das 9h às 14h.

Para se cadastrar, é necessário levar RG, CPF, comprovante do endereço do comércio e uma foto do estabelecimento. Aqueles que não tiverem CNPJ devem levar também o título de eleitor, para que seja emitido o registro pela equipe do programa.

Também na quinta (1º), no mesmo local e horário, termina o cadastramento de beneficiários que vão receber a moeda na próxima expansão. A equipe de assistentes sociais vai analisar quais famílias possuem perfil para integrar o programa, conforme os requisitos estabelecidos pelo Governo Federal e pela Lei Municipal 3.286/2021.

Além de atender pessoas em situação de vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Único do Governo Federal e que residam há, pelo menos, dois anos em Cabo Frio, há prioridade para mulheres chefes de família; famílias numerosas; pessoas com deficiência; com renda per capita de até um salário mínimo; e idosos com gasto excessivo comprovado em remédios.

O valor do benefício deve ser usado para compra de alimentos, medicamentos e outros artigos de primeira necessidade.

Prefeito José Bonifácio aumenta valor de repasse da Moeda

Na última semana, o Governo Municipal reajustou o valor do repasse da Moeda, que passou de R$ 200 para R$ 220. O reajuste foi efetivado com a publicação da Lei Municipal nº 3.633, na edição 576 do Diário Oficial do Município. Desta forma, os beneficiários do programa social receberão o novo valor já na próxima recarga do cartão de compras.

Em pouco mais de um ano de criação, o programa de transferência municipal já movimentou mais de R$ 2,6 milhões nos bairros em que foi implantado. Até o momento, a Moeda Social beneficia duas mil famílias e tem 153 estabelecimentos comerciais participantes.

O programa foi implantado inicialmente no Manoel Corrêa, em outubro de 2021, e desde então já movimentou R$ 1,3 milhão no bairro. A moeda também está implantada na área que abrange os bairros Boca do Mato, Monte Alegre, Porto do Carro e parte da Vila do Ar, onde já foram investidos R$ 800 mil de março a outubro de 2022.

Em Maria Joaquina, no distrito de Tamoios, já foram transferidos R$ 400 mil de julho a outubro deste ano. No fim de outubro, o programa chegou aos bairros Tangará, Emaús e Parque Eldorado III, movimentando mais R$ 100 mil até o momento. Em cada uma das etapas de implantação, 500 famílias foram contempladas.