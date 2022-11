O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 21

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio José Bonifácio desapropriou o prédio que abrigará partir de janeiro, a sede da Secretaria de Educação e que levará o nome de Centro Educativo e Administrativo Darcy Ribeiro.

O imóvel, no bairro Jardim Flamboyant, pertencia a Arquidiocese de Niterói e funcionava o extinto Instituto Católico de Educacao e Cultura Mater Coeli. A assinatura ocorreu na presença dos sacerdotes representantes da instituição e da secretária de Educação Eliceia da Silveira. A Secretaria de Educação o conta com profissionais atuando. A previsão é de que o processo de adequação e a transferência de mobiliário sejam iniciados já final do mês de dezembro e que o espaço seja ocupado em definitivo pela Secretaria de Educação no mês de janeiro de 2023.

São Pedro da Aldeia

Um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro permanece acampado em frente a vila militar dos oficiais da marinha, em São Pedro da Aldeia, desde a derrota no segundo turno das eleições presidenciais para o ex-presidente Luis Ignácio Lula da Silva. O grupo levou um trio elétrico para a porta da vila e ontem promoveu mais uma manifestação anti democrática aos gritos de “Forças Armadas Salvem ao Brasil”. Eles se intitulam os Heróis da Nação e além da bandeira do Brasil, empunham a bandeira de Israel e cartazes contra o comunismo.

Uma viatura da PM acompanha o movimento de longe. São Pedro da Aldeia é a cidade mais bolsonarista da região. O presidente conquistou no primeiro turno das eleições 67,09% dos votos na cidade.

Búzios

A prefeitura de Búzios marcou para a próxima segunda- feira, a licitação para compra do Canabidiol, remédio a base da maconha para atender crianças e adolescentes com Epilepsia e Transtorno do Espectro Autista, além de adultos com dor crônica que não respondem aos tratamentos. O advogado e militante da causa Hamber Carvalho lembra que o medicamento vai atender cerca de 400 crianças. A expectativa é que cerca de 18 empresas que tem autorização o da ANVISA para importar o canbidiol participem da licitação.

Arraial do Cabo

Um passeio turístico de jardineira, neste domingo, em Arraial do Cabo, que deveria levar turistas para conhecer as belezas do chamado caribe brasileiro, terminou na delegacia. O passeio foi interrompido por uma confusão generalizada. A pancadaria ganhou as redes sociais através de vídeos que mostram o veículo se transformando num verdadeiro ringue na Praia dos Anjos. A confusão começou com uma briga de casal em meio ao passeio. A mulher foi agredida pelo marido e chegou a desmaiar. Os passageiros se revoltaram e reagiram. O agressor acabaou espancado, inicando a confusão gereneralizada. De acordo com a polícia, alguns envolvidos na briga deixaram o local antes da chegada da PM. Um homem, entretanto, acabou detido, mas na DP o casal decidiu não registrar queixa já que estava com horário marcado para deixar a cidade.

Iguaba Grande

A expectativa é com relação eleição da mesa diretora da Câmara de Iguaba Grande. Segundo informações, o atual presidente vai deixar para finalzinho de dezembro. E agora?

Araruama

Parece que é cedo, mas os vereadores já estão pensando em 2024. A questão vai ser a composição dos partidos, porque tudo mudou. Quem não for bom de estratégia pode ficar de fora. Agora é só aguardar 2023 chegar para ver como os “atores” vão se comportar.