O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 22

Arraial do Cabo

A taxa de positividade de casos de COVID 19, em Arraial do Cabo, cresceu 600% passando de 2,3% em setembro para 13,4% na primeira semana de novembro.

A taxa de positividade estava em 2,3% nop mês de setembro de um total de 581 testes realizados. A taxa mais que dobrou em outubro, quando chegou a 5,67% em um total de 535 testes realizados. Na primeira semana de novembro, atingiu 13,4% em 328 amostras testadas. A prefeitura voltou a recomendar o uso de máscara de proteção para idosos, gestantes e portadores de comorbidades em ambientes fechados. O governo lembra ainda da importância da população completar o esquema vacinal diante do crescimento do número de casos suspeitos e da taxa de resultados positivos na cidade.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio José Bonifácio sancionou a lei do vereador Davi dos Santos Souza que tomba como patrimônio Histórico, Cultural e Arquitetônico de Natureza material e imaterial da cidade a Cabana do Pescador. A lei foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial Eletrônico da prefeitura e proíbe a descaracterização ou qualquer mudança na área do imóvel localizado no costão rochoso do Morro do Vigia, entre as praias do Peró e Conchas. A Cabana do Pecador, foi construída no final da decada de 40 para abrigo de pescadores. Mais tarde passou a funcionar como restaurante e virou ponto turístico depois que serviu de locação para duas novelas. Em “Avenida Brasil” era a casa de Tufão.

Araruama

O Tribunal Regional Eleitoral casssou, ontem, o mandato do vereador de Araruama Raimundo Alberto de Souza, o Subtenente Raimundo, do PT, por fraude a cota de gênero nas eleições de 2020. O vereador, de acordo com o advogado Paulo Mazzei, terá que recorrer ao TSE para tentar suspender a decisão e se manter na cadeira depois que forem julgados os embargos de declaração. O advogado acredita que o Subtenente vai conseguir ganhar sobrevida, beneficiado pelo recesso de fim de ano do Judiciário a partir de 20 de dezembro. Este ano, a justiça eleitoral cassou o mandato do vereador de Araruama Sérgio Murilo, que perdeu a cadeira para o vereador José Rodolfo de Siqueira, o Buda também por fraude a cota de gênero. Caso a justiça mantenha a decisão que cassou o vereador do PT, assume a vereadora Maria Sylvia Pires de Oliveira, a Silvinha, do Cidadania.

São Pedro da Aldeia

O Sombra descobriu o porquê da grande frequência de pessoas no gabinete do prefeito Fábio do Pastel. O motivo é o tratamento que o prefeito dispensa a seus visitantes. Ele mesmo serve café, queijo, batata doce e outras guloseimas. É tratamento vip para quem chega no gabinete, sem contar que o chefe de gabinete, Moisés, está sempre sorrindo. Vale a pena fazer uma visita ao prefeito Fábio do Pastel.

Búzios

E mais uma vez, o Dom de Búzios não apareceu para assumir a cadeira de vereador, mesmo tendo protocolado um pedido para voltar. Na Praça Santos Dumont, rola que não se lembra de ter feito tal pedido. Na cidade, já virou piada o entra e sai de Dom que anda dizendo que esperar mais um pouquinho. Perplexo, o vereador Uriel da Saúde nem toca no assunto.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande deu uma entrevista nesta manhã, na Rádio Litoral FM, ao radialista Ademilton Ferreira, sobre a comenda, uma homenagem, que recebeu entre os prefeitos do Estado do Rio de Janeiro. Iguaba Grande concorreu ao Prêmio Cidades Excelentes, promovido pelo Grupo Band. “Iguaba concorreu com mais de 40 municípios, saímos campeões em dois pilares: sustentabilidade e infraestrutura/ mobilidade. Ficamos muito orgulhosos. Divido esse sucesso com os servidores e a Deus. Além da população em estar acreditando em nosso serviço”, disse.