Obras de construção da Escola de Educação Especial, em São Pedro da Aldeia, estão avançadas

Empenhada em garantir mais conforto, dignidade e qualidade de ensino aos alunos da Escola Municipal de Educação Especial (EMESPP), a Prefeitura de São Pedro da Aldeia avança com as obras de construção da sede própria da unidade. O novo prédio fica localizado na Rua Epaminondas Pereira Nunes, no bairro Nova São Pedro.

A atual fase de obra envolve ações de montagem e concretagem das paredes da nova sede. Além disso, os profissionais também trabalham na finalização da drenagem pluvial do pátio, preparando o solo para receber a pavimentação, que será feita com blocos de concreto intertravados.

A construção da sede própria da EMESPP é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano. O projeto da nova escola inclui 10 salas de aula, sala multiuso, sala dos professores, sala da administração, copa para os funcionários, cozinha com despensa e área de lavagem, lavanderia, almoxarifado, depósito e vestiários masculinos e femininos, além de paisagismo.

Também serão implementados estacionamento e banheiros adaptados para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, sanitários ao lado da sala dos professores e um pátio coberto, que vai oferecer mais conforto aos alunos durante a prática de atividades esportivas.

O secretário de Obras, Fernando Frauches, destacou a importância da obra para melhorar as condições de ensino dos alunos do equipamento. “Essa obra era realmente necessária, pois todos nós lembramos como era a antiga sede da EMESPP, que, na verdade, era um galpão sem ventilação adequada, onde os alunos ficavam ‘enjaulados’. O prefeito Fábio tomou a iniciativa e a Secretaria de Educação, com a de Obras e Desenvolvimento Urbano, trabalhou muito para desenvolver um projeto que oferecesse um espaço digno, onde os alunos pudessem ter um aprendizado adequado. Estou muito feliz com o progresso da obra e mais ainda por saber que, em breve, essa nova sede será entregue à população”, afirmou.