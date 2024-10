Oitava parcela do IPTU 2024 de São Pedro da Aldeia vence nesta quinta-feira

Os contribuintes de São Pedro da Aldeia têm até esta quinta-feira (10/10) para pagarem a oitava e última parcela do Imposto Predial e Territorial – IPTU 2024. Com o intuito de oferecer mais comodidade e praticidade aos aldeenses, a Secretaria de Fazenda investe na modernização dos serviços oferecidos. Desta forma, a cota pode ser solicitada on-line pelo site ou por meio do Pedrinho (WhatsApp e Telegram), no número (22) 99776-0633.

O secretário de Fazenda, Renaldo Martins, reforça a importância de a população manter em dia o pagamento do IPTU 2024. “Este é um imposto que possui retorno direto ao contribuinte, dando andamento aos serviços básicos do município. O recurso é destinado a ações de Saúde Pública, em obras de infraestrutura, serviços públicos, entre outros. Contamos com a participação de toda a população para manter seus impostos em dia”, destacou.

Quem tiver alguma guia em atraso, além dos canais citados, também pode fazer uma solicitação pelo call center da Secretaria de Fazenda, por meio do número de WhatsApp (22) 2621-1023. É importante destacar que o número atende apenas mensagens de texto, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.