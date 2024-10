Operação interdita pontos de abastecimento clandestino de água em Armação dos Búzios 

A captação ilícita de água para caminhões-pipa clandestinos está na mira das autoridades. Uma operação do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) realizada nesta quarta-feira (9), com apoio da Prolagos e da polícia, flagrou duas centrais ilegais de abastecimento no bairro Tucuns, em Armação dos Búzios.

Em um dos pontos, na Rua Custódio Alves, foram interditados quatro poços artesianos e uma cisterna de 100 mil litros usada para armazenar a água. Uma ligação clandestina foi desfeita e cinco bombas hidráulicas, apreendidas.

Em outro endereço, na Rua Aspino Gomes Quintanilha, foi encontrado um sistema irregular para o abastecimento de caminhões-pipa. Quatro poços e uma cisterna de aproximadamente 150 mil litros foram desativados e uma bomba apreendida pelos agentes. Um suspeito de ser o responsável pelo local foi autuado e levado para delegacia para prestar esclarecimentos.

Essa foi a segunda operação realizada nas últimas semanas com objetivo de desarticular um esquema de fraudes contra a rede de distribuição de água para abastecimento de caminhões-pipa clandestinos. No fim de setembro, o Inea, apoiado por equipes da Prolagos e das Policiais Civil e Ambiental, fecharam cinco centrais ilegais em Cabo Frio, nos bairros Jardim Esperança, Jardim Peró, Tangará e Maria Joaquina.

Além de crime, o furto de água prejudica o sistema de distribuição, podendo provocar impacto no abastecimento, devido à perda de pressão na rede. O consumo de água de caminhões-pipa clandestino também representa um risco para a saúde, por causa das condições inadequadas de higiene no armazenamento.

“Vamos continuar firmes no combate às fraudes contra a rede de água, seja dando apoio às ações do Inea, seja fiscalizando as possíveis ilegalidades cometidas por estabelecimentos comerciais e pessoas físicas. Atitudes ilícitas comprometem a coletividade e a Prolagos não mede esforços para oferecer um serviço de qualidade, promovendo saúde e bem-estar para a população”, ressalta o diretor-executivo da concessionária, José Carlos Almeida.

As denúncias de crimes ambientais em todo o estado do Rio de Janeiro podem ser feitas ao Linha Verde por meio dos telefones 0300 253 1177 (interior), 2253-1177 (capital), no aplicativo para celular “Disque Denúncia Rio”, pelo qual usuários com sistema operacional Android ou iOS podem denunciar anexando fotos e vídeos, com a garantia de anonimato.