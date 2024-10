Phil Razjman realiza sua 11º Surf Experiences, de 4 a 6 de outubro, em Búzios 

Em uma imersão de três dias, o Phil Rajzman Surf Experiences promove uma série de atividades reunindo gerações e níveis diferentes de surfe. De 4 a 6 de outubro – sexta-feira a domingo – uma incrível casa pé na areia na praia de Geribá, em Búzios/RJ, será palco de intensas experiências sobre a essência do esporte e a relação com a natureza e a cultura polinésia.

O evento criado pelo tricampeão mundial de longboard Phil Rajzman chega a sua 11ª edição e tem como convidado o carioca Ranniery Moreira Costa, 42 anos, atleta veterano de Judô Classe M3 Categoria Leve, que acumula títulos, entre eles: Bicampeão Brasileiro (2022/24), Campeão Pan-Americano (2022) e Vice-Campeão Sul-Americano (2022) e um apaixonado por surfe.

Aulas teóricas e práticas de surfe (divididas em níveis iniciante, intermediário e avançado), com instrutores individuais para cada participantes, vídeos gravados e analisados pelo próprio Phil, além práticas de canoa havaiana – serão algumas das atividades do Surf Experiences. No evento, os participantes usam as pranchas produzidas pelo próprio atleta. Há, ainda, exercícios com pranchas de equilíbrio (Guaruba Power) para evolução de manobras. Todos ficam hospedados na casa do atleta, onde acontecem as refeições e parte da programação.

“É um encontro bem divertido e dinâmico, que reúne pais, filhos, avós e casais. Onde pessoas de várias idades e níveis de surfe testam as suas habilidades”, afirma Rajzman. “Durante essa edição serão extraídas imagens para um documentário sobre a clínicas que realizo ao longo destes anos e será um momento especial para todos”, completa o tricampeão, que por 25 anos foi atleta da elite mundial e competiu até o tour de 2022.

Todo o evento é registrado, dentro e fora d´água, pelo o fotógrafo especializado em esportes de ação Mário Nardy. E, ainda, há vagas para os interessados.

Campeão de Judô – Residente em Búzios, Ranniery tem mais de 35 anos de experiência no Judô. Fundador e Coordenador Técnico do Centro de Treinamento Ranniery MMoreira – JUDÔ BÚZIOS, há mais de 15 anos. Iniciou a academia de Judô em 2008, onde ministra aulas para crianças, jovens e adultos, desenvolvendo atletas no esporte, promovendo os valores do Judô e formando campeões dentro e fora do tatame. Além de dar aulas e competir, ministra palestras motivacionais sobre resiliência, superação e a importância do esporte na vida.

Aos 33 anos de idade superou uma batalha contra a leucemia. Após realizar um transplante de medula em 2017, venceu a doença e retomou sua carreira esportiva em 2018, competindo em eventos nacionais e internacionais. Também é Tricampeão Copa Rio Internacional (2019/22/24), 4 vezes Campeão Estadual (2019/21/22/23), além de 2 anos consecutivos líder do Ranking Nacional (2022/23). “Pretendo transmitir para os participantes do Surf Experiences a minha trajetória de vida como atleta e minha jornada de superação da cura do câncer”, revela Ranniery.

“Também irei relatar como o esporte foi e é importante na minha vida. Que além do Judô, também, pratico o surfe desde criança e foram os desafios que enfrentei com a prática desses esportes que me fizeram manter a mente de um campeão durante todo o meu tratamento. Eu já tinha enfrentado muitos desafios, um mar grande, um oponente forte em uma luta de judô, e, no tratamento, era mais uma batalha que eu tinha certeza que sairia vitorioso”, conclui o atleta.

Documentário – Essa edição do Surf Experiences será ainda mais Especial porque a partir dela será produzido um documentário com o objetivo de valorizar as clínicas promovidas pelo Phil – seus conceitos e atividades -, destacando o poder transformador do surfe, o estilo de vida que proporciona e o impacto nos participantes. Também sobre a superação de Phil Rajzman, que recentemente enfrentou um câncer, Linfoma não Hodgkin, e o importante papel do surfe e do estilo de vida do atleta em toda essa trajetória.

“O filme será uma jornada de inspiração e celebração de uma vitória pessoal, que reflete na missão do evento: compartilhar os aprendizados do surfe e transformar vidas através da energia e espírito do esporte”, afirma o carioca Luís Fillipe Rebel, conhecido como Lufi Rebel, 31 anos, que assina direção de conteúdo e roteiro do documentário.

“Vamos explorar essa 11ª edição de Surf Experiences. Trabalhar boas e impactantes imagens, além de e depoimentos autênticos, para que o filme consiga capturar o impacto que o surfe e o estilo de vida saudável têm não apenas no corpo, mas na mente e no espírito. Essa edição representa um marco de superação e uma celebração, conectando as lições do esporte com a resiliência necessária para enfrentar desafios pessoais e sair mais forte do que nunca”, completa Lufi, morador de Búzios, e que já trabalhou em diferentes funções em mais de 25 temporadas de 13 programas para o Canal OFF, entre elas: 9 Pés (com Phil Rajzman), Além da Cidade e Brazilian Storm (nesse último como diretor de conteúdo e roteirista).

Segundo Lufi, além de competir, Phil inspira diferentes gerações de surfistas amadores e profissionais, compartilhando sua experiência e paixão pelo esporte. “Ele tem uma forte presença nas redes sociais, conectando-se com uma comunidade global de entusiastas do surfe. Os seus 101 mil seguidores no Instagram refletem a forte presença digital desse tricampeão e a sua conexão direta com um público diversificado, apaixonado por surfe e estilo de vida saudável”.

O documentário tem direção de fotografia do carioca Mateus Werneck. A equipe ainda contará com um segundo cinegrafista, uma produtora e um editor. Terá filmagens aquáticas e aéreas, além da tradicional.

A 11ª edição do Phil Rajzman Surf Experiences tem o apoio da Phil Rajzman Surfboards, O Pico Certo, Fishbone Búzios, Hotel Laborie, Sushi Geribá, Bar do Zé, 3 Chalés e Geribá Surf Shop.

11º Phil Rajzman Surf Experiences

Quando: 4 a 6 de outubro

Onde: Praia de Geribá/Búzios (RJ)

Informações: @philrajzman.surf.experiences

(Ainda há vagas, mas as inscrições são limitadas, os interessados devem contatar Bel pelo tel. 21 98888-7292)

Sobre Phil Rajzman – Carioca, 42 anos, tricampeão mundial de longboard, atleta da elite mundial por 25 anos (até 2022), tem o esporte em sua genética: é filho do medalhista olímpico de vôlei Bernard Rajzman, atual membro do membro do Comitê Olímpico Internacional (COI), e da ex-patinadora profissional Michelle Wollens. Rajzman é também empresário, produz suas próprias pranchas, já teve um programa de TV, participou de filmes e comanda projetos sociais no Rio de Janeiro. E tem um canal no Youtube, o Phil Good. Desde cedo foi reconhecido como uma das maiores promessas do surfe do país, tanto que, aos 13, conquistou seu primeiro pódio entre veteranos: 3º lugar no Circuito Nacional (categoria Iniciante). Aos 15 anos já era figura conhecida no mundo do surfe, impressionando com grandes performances em ondas gigantes no Havaí. Depois começou a colecionar títulos no longboard, entre eles, também é bicampeão Pan-Americano, Campeão Sul-Americano e Campeão Brasileiro. Vale ressaltar que Rajzman foi primeiro brasileiro a ser campeão mundial de surfe, em 2007, mas no pranchão.