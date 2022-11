Praia do Forno, em Búzios, recebe oficialmente a Bandeira Azul para a temporada 2022/2023 

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo recebeu nesta sexta-feira (11) a Bandeira Azul para ser hasteada na temporada 2022/2023 na Praia do Forno na primeira cerimônia Nacional Bandeira Azul realizada no Guarderya Beach Club, em Jurujuba, Niterói.

O prêmio Bandeira Azul, é dado às praias e marinas que se destacaram, entre outras coisas, por boas práticas ambientais. O evento contou com a presença de secretários de Meio Ambiente, gestores de praias, marinas e representantes de todas as prefeituras premiadas do país.

Segundo o secretário da Pasta, Evanildo Nascimento, durante muitos anos, Búzios permaneceu na fase piloto do Programa Bandeira Azul e agora pela primeira vez foi contemplada com o selo de qualidade do maior prêmio ambiental de gestão do mundo. Isso se deu devido às ações de educação ambiental desenvolvidas pela Secretaria do Ambiente e Urbanismo.

“Diante de uma data tão especial para nossa cidade, onde festejamos mais um ano de aniversário político-administrativo de Búzios, também fomos contemplados de forma sincronizada na cerimônia nacional do Programa Bandeira Azul. Búzios foi reconhecida através da nossa linda e pitoresca, praia do Forno, como destino Turístico Bandeira Azul. Fomos aprovados primeiramente por um Juri Nacional, formado por órgãos de grande relevância de Governo e da sociedade civil como: Ministério de Meio Ambiente, Ministério de Turismo, Ministério da Economia, Ministério da Educação, ANAMMA, SOS MATA ATLÂNTICA, entre outras entidades de importância nacional. Após a primeira fase, passamos também pela aprovação do Juri internacional representativo em várias nações. Nossa aprovação coroa tempo das boas práticas ambientais da Gestão pública municipal, corroborando o trabalho jamais antes implementado junto a área ambiental do município, capitaneado pela Secretaria do Ambiente e Urbanismo e com o apoio das Secretarias de Obras e Saneamento, e Secretaria de Turismo. O Prefeito Alexandre Martins, entra para a história da nossa cidade, por direcionar ações de responsabilidade preservacionista e de compromissos com a sustentabilidade ambiental de Búzios. Em menos de 2 anos de Gestão, já pudemos elevar o nível de consciência ambiental da nossa cidade. Estamos dando passos em direção às conquistas esperadas por anos. Alcançamos mais maturidade no diálogo com as entidades civis, representativas no nosso Conselho de Meio Ambiente e com o Parlamento municipal, através da comissão de Meio Ambiente. Acredito que essa será a primeira de muitas outras praias do município que receberão esse reconhecimento internacional. Estamos felizes por estar participando deste legado para Búzios, parabenizo a todos e em especial, o nosso Prefeito Alexandre, que acertadamente, tem priorizado a cidade e seu Meio Ambiente. A cidade hoje tem jardins floridos e cuidados, está sendo ordenada, há canteiros de obra para todo lado, isso significa dignidade e respeito com a população’, disse Evanildo.