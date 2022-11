Prefeito de Cabo Frio envia Projeto de Lei para a Câmara Municipal que institui 13ª parcela da Moeda Social Itajuru

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, enviou à Câmara Municipal, nesta terça-feira (29), um Projeto de Lei que institui o pagamento de uma 13ª parcela às famílias beneficiadas pela Moeda Social Itajuru. O objetivo é que a recarga extra, já com o valor reajustado de 220 itajurus (R$ 220), seja feita após a aprovação do Projeto de Lei na Casa Legislativa e a posterior sanção do prefeito. A mensagem legislativa foi assinada pelo prefeito na presença da jovem estudante da rede municipal Mariana dos Santos Nunes, participante do projeto “Cidade Jovem”, pelo qual cumpriu o papel de chefe do Executivo por um dia.

O programa de transferência de renda foi implantado em outubro do ano passado, no Manoel Corrêa e, desde então, já teve três expansões, com duas mil famílias beneficiadas e 153 estabelecimentos comerciais cadastrados. Em pouco mais de um ano de implantação, o Governo Municipal já transferiu para os beneficiários mais de R$ 2,6 milhões, que ajudaram a compor o orçamento familiar de pessoas em condição de vulnerabilidade social e movimentaram o comércio dos bairros onde a Moeda Social Itajuru já foi implantada.



Em março deste ano, a Itajuru foi lançada na área que abrange os bairros Boca do Mato, Monte Alegre, Porto do Carro e parte da Vila do Ar. O programa chegou a Maria Joaquina, em julho, nos bairros Tangará, Emaús e Parque Eldorado III. Em cada uma das etapas de implantação, 500 famílias foram contempladas. A próxima parada da expansão da Moeda Social será na Sinagoga, no distrito de Tamoios, quando o programa vai atingir a marca de 2.500 famílias beneficiadas em todo o município.

“Eu acabo de assinar uma mensagem à Câmara Municipal concedendo a todas as 2.500 famílias da Moeda Itajuru um benefício de também receberem neste ano de 2022 uma décima terceira parcela dos 220 itajurus. Encaminhei à Câmara, e a Câmara aprovando, antes do Natal, essas 2.500 famílias estarão recebendo essa 13ª parcela da Moeda Social Itajuru”, destacou o prefeito.