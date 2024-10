Prefeito de São Pedro da Aldeia acompanha obras do Centro Esportivo Rei Pelé

O prefeito Fábio do Pastel esteve no bairro Campo Redondo, nesta sexta-feira (11/10), para acompanhar de perto as obras do Centro Esportivo Rei Pelé, antiga Praça da Juventude. O espaço será equipado com diversos equipamentos voltados para atividades físicas e recreativas. O secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, acompanhou o prefeito na vistoria.

O projeto do Centro Esportivo Rei Pelé inclui vestiários, academia popular, salas de administração, dança e lutas, pista de atletismo, quadra poliesportiva, campo de beach soccer e duas quadras de vôlei de praia, além de um depósito.

“Nossa equipe pensou em cada detalhe desse projeto. Temos o compromisso de entregar obras de qualidade para os moradores da nossa São Pedro da Aldeia e é isso que os aldeenses encontrarão aqui quando o Centro Esportivo for inaugurado”, comentou o prefeito Fábio do Pastel.

Visando o conforto e a inclusão de pessoas com deficiência, o local contará com piso tátil e estacionamento adaptado para garantir a acessibilidade.