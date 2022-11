Prefeitura de Búzios inicia obra do Mercado do Pescador na Rasa

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem iniciou nesta segunda-feira (07) a obra do Mercado do Pescador, na praça do Quilombola, no bairro da Rasa.

O espaço contará com vários boxes para comercialização do pescado, sede do Centro Quilombola, quiosques, espaço infantil e um Centro de Informação Turística para os visitantes.

De acordo com o Gestor, o Mercado do Pescador é uma reivindicação antiga dos moradores. “Em breve teremos mais um ponto turístico e um polo gastronômico na cidade. Os quilombolas terão sede própria, que se chamará Dona Uia. Em setembro de 2023, o Mercado do Pescador será entregue para a população”, disse Alexandre Martins.