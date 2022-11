Prefeitura de Cabo Frio vai abrir vagas para estágio remunerado 

A Prefeitura de Cabo Frio vai disponibilizar até 400 vagas remuneradas para estagiários dos níveis médio, superior, educação profissional e educação especial, por meio do Programa Municipal de Concessão de Estágios Remunerados. A primeira instituição a firmar o convênio com o município foi a Universidade Estácio de Sá.

O Programa Municipal de Concessão de Estágio, regulamentado pelo Decreto Municipal Nº 6.908/2022 e coordenado pela Secretaria de Administração, oferece vagas para estudantes em diversos setores da gestão pública municipal. As remunerações são R$ 800 para nível superior e R$ 500 para o médio. As vagas são disponibilizadas para os estudantes das universidades e escolas técnicas conveniadas com a Prefeitura.

De acordo com o secretário de Administração, Gustavo Fecher, o poder público municipal vai solicitar às instituições os candidatos para as vagas disponíveis, conforme a demanda.

“As secretarias vão fazer os pedidos de estagiários, especificando a área e as funções da vaga. A Secretaria de Administração vai buscar os candidatos junto às instituições conveniadas, realizando um processo seletivo simplificado. Para isso teremos o setor de RH Estágios que é quem vai cuidar de toda a parte de demanda, recrutamento, seleção e contrato dessas pessoas”, explica o secretário.

Ainda segundo ele, segue aberto o chamamento público para formalização de convênios de estágio curricular e extracurricular com instituições de ensino públicas e privadas, por meio do Edital Nº 42/2022.

“Até o dia 31 de dezembro deste ano, as instituições de Ensino Superior, de Educação Profissional, Ensino Médio e Educação Especial podem se credenciar para formalização do convênio e envio de candidatos às vagas de estágio que a Prefeitura de Cabo Frio vir a ofertar. Todas as regras e especificações estão dispostas no Edital Nº 42/2022”, finaliza Gustavo Fecher.