A previsão é de tempo fechado e chuva neste fim de semana em Cabo Frio e outras cidades da Região dos Lagos do Rio, segundo o Climatempo.

Nesta sexta-feira (18), o dia começou nublado em Cabo Frio, com temperaturas variando entre 23° e 25°. Há possibilidade do sol aparecer entre nuvens em alguns momentos do dia.

No sábado (19), o céu continua encoberto, com possibilidade de chuva à noite. Os turistas podem pegar uma garoa ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 23° e 25°.

Ainda em Cabo Frio, no domingo (20), com temperaturas em 21° e 23°, tempo segue com as mesmas condições durante a manhã e à tarde. Porém, à noite, as nuvens começam a diminuir devagar.

Veja previsão para as outras cidades:

Arraial do Cabo: Temperaturas entre 23° e 25° no sábado (19) e 21° e 23° no domingo (20).

São Pedro da Aldeia: Temperaturas entre 21° e 27° no sábado (19) e 20° e 23° no domingo (20).

Armação dos Búzios: Temperaturas entre 22° e 26° no sábado (19) e 21° e 23° no domingo (20).