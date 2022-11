Professor do projeto Surf Storm de Arraial do Cabo conquista desafio “Gigantes de Nazaré“

O cabista e professor do projeto Surf Storm, Matheus Faria, conquistou na quarta-feira (2), o primeiro lugar no desafio Remada, durante a 4ª etapa do Gigantes de Nazaré, realizada no Pontão do Leblon, no Rio de Janeiro.

O campeonato é realizado em condições extremas e contou com ondas de quase 3 metros de altura. Na categoria remada o surfista não tem jet-ski para levá-lo até a onda, ele precisa encarar o desafio com a força do braço.

“Consegui me sair bem trazendo o título de campeão pra casa. Hoje estou focando nesses campeonatos big waves, porque não temos tantos representantes. Contei com bastante apoio do Eric Rebiere, que foi campeão de tow in”, disse o campeão de remada. Em 2012, Matheus conquistou o Red Bull Tube Air, realizado em Fernando de Noronha e em 2019, o Big Waves Itacoatiara.

Surf Storm recebe doação de equipamentos

O projeto Surf Storm recebeu na quinta-feira (3), do atleta Eric Rebiere, a doação de 15 roupas de borracha e 5 lycras. As aulas de surf fazem parte do programa de incentivo ao esporte, criado pela Diretoria de Esportes e Lazer de Arraial do Cabo.

As aulas são destinadas ao público acima de 7 anos. Para participar é preciso apresentar cópia da identidade, CPF, comprovante de residência e foto 3×4 no Estádio Hermenegildo Barcellos (Barcelão), que fica localizado na Rua Benjamin Constant, s/nº, Praia dos Anjos.