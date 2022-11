Profissionais de saúde de Cabo Frio recebem atualização dos protocolos da Covid-19 

Neste mês de novembro, o Programa de Educação Permanente em Saúde (EPS) levará atualização dos protocolos da covid-19 para as equipes da rede hospitalar e emergencial de Cabo Frio, formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas.

Nesta quarta-feira (23), os profissionais das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) receberão o treinamento on-line, a partir das 14h. Já a equipe dos Hospitais da Mulher; São José Operário e Otime Cardoso dos Santos (Jardim Esperança), participarão do curso on-line no dia 30 de novembro, às 14h.

A capacitação é promovida pela Comissão Municipal de Controle de Infecção Hospitalar em Estabelecimentos de Saúde (COMCIES) da Secretaria de Saúde. No curso, ministrado pela médica infectologista e com Residência Médica em Pediatria, Fabiana Sotero; pelo biólogo Paulo Nogueira; e pela bióloga coordenadora do Laboratório de Saúde Pública do município e especialista em Análises Clínicas, Sandra Rabelo, serão abordados ainda os fluxos de atendimento visando a melhorar a dinâmica e a agilidade na prestação dos serviços em diversos cenários epidemiológicos no município. A mediação será feita pela coordenadora da COMCIES, Kelly de Araújo Lopez.

De acordo com o secretário de Saúde, Janio Mendes, o treinamento é mais uma iniciativa da secretaria de Saúde para antecipar possíveis estratégias de atuação, em virtude do aumento de casos registrados no estado do Rio de Janeiro.

“O encontro é importante para reforçar a importância de cada profissional dentro das unidades de saúde, buscando otimizar o atendimento e ser ainda mais efetivo nas resoluções dos casos médicos. No momento, apesar do aumento do número de casos, o município conta com baixa ocupação de leitos, contudo, se necessário, as equipes estão preparadas para atender uma possível aumento da demanda”, explica Janio.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a principal medida para evitar agravamento da covid-19 é manter o calendário vacinal em dia. Destaca também que o controle da disseminação da covid-19 é uma ação conjunta, das ações do Poder Público e do papel de cada cidadão.