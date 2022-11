Programa The Voice Brasil 2022 tem participantes de Cabo Frio e Saquarema

A Região dos Lagos tem dois representantes no The Voice Brasil, o reality musical da TV Globo: a carioca, moradora de Cabo Frio, Natália de Sá Toste, de 29 anos, da Banda Rabuja e o músico de Saquarema Juceir Júnior que conquistaram as vagas ontem, dia 25, na última noite de audições as cegas. Natalia, em 2021, dividiu o primeiro lugar do concurso “Canta Cabo Frio” com Felipe Gabriel. Os dois empataram, na ocasião, com 299,9 pontos.

Ontem ela subiu o palco do The Voice Brasil e duas cadeiras viraram: Iza e Gaby Amarantos. Natália optou pelo Time Iza.



Juceir também viu duas cadeiras virarem para ele durante a apresentação: Lulu Santos e Gabi Amarantos. O cantor, escolheu o time Lulu.

Uma apresentação que vai da emoção ao riso. É assim que podemos descrever a audição de Juceir Jr. O participante de Saquarema, Rio de Janeiro, começou falando sobre sua história na música e agradou com sua versão de “Quando chove”. Gaby e Lulu viraram a cadeira e o cantor pulou no palco com tanta alegria. No fim, ele escolheu o Time Lulu.

Ao conversar com o pupilo, Lulu até brincou: “Juceir, você é o primeiro Juceir da nossa história. Acho que eu estou formando o time gato. Miau”.





Na próxima semana o programa entra na fase tira-teima. Quatro cantores de cada time voltam ao palco, mas apenas dois seguem na disputa.