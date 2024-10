Semana Evangélica traz nomes do cenário gospel para São Pedro da Aldeia

Abrindo a programação, a Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira terá culto ministrado pelo Pastor Osmar, no bairro Campo Redondo, na terça-feira, 29 de outubro. Já na quarta-feira (30/10), será a vez da Igreja Diante do Trono, no bairro Fluminense, com Apóstolo Carleonel. O cronograma segue na quinta-feira (31/10) com culto na Igreja Família de Deus, no bairro Porto da Aldeia, ministrado pelo Pastor Galois. Na sexta-feira (01/11), a festividade será na sede da COMESPA, no bairro Fluminense.

A festa de encerramento da Semana Evangélica aldeense será na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no centro da cidade. Além de Samuel Messias, referência na música gospel, também vão subir ao palco para levantar o público, Geiliane Vianna, Israel Souza e Raquel Lima.

Confira a programação completa:

● 29/10 – Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, no Campo Redondo | Pr Osmar

● 30/10 – Igreja Diante do Trono, no bairro Fluminense | AP Carleonel

● 31/10 – Igreja Família de Deus, no Porto da Aldeia | PR Galois

● 01/11 – Sede COMESPA, no bairro Fluminense

● 02/11 – Shows na Praça Agenor Santos, no Centro

Geiliane Vianna

Israel Souza

Raquel Lima

Samuel Messias