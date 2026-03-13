Suspeito de violência sexual contra idosa em Cabo Frio é preso; homem já tinha três passagens por crimes semelhantes

O homem apontado como suspeito de violentar sexualmente uma idosa de 70 anos em Cabo Frio, foi preso nesta sexta-feira (13) após uma ação da Polícia Civil. A captura ocorreu depois que a 126ª Delegacia de Polícia recebeu diversas denúncias anônimas após a divulgação de imagens em que o suspeito aparecia ao lado da vítima.

Segundo a polícia, as informações repassadas pela população ajudaram a avançar na identificação do homem. O setor de inteligência da Polícia Federal de Macaé e da 126ª DP realizaram pesquisas em fontes abertas e localizaram a rede social de um possível suspeito.

Durante consultas em sistemas de inteligência, os policiais também verificaram que o homem suspeito já possuía um mandado de prisão em aberto por roubo majorado, além de três registros criminais por crimes sexuais e contra o patrimônio.

Nas publicações, o suspeito aparecia usando um boné azul semelhante ao visto nas imagens divulgadas.

Prisão

Com base nas fotografias, foi realizado um reconhecimento facial por imagem. Após a identificação, os dados qualificativos foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio, responsável pela investigação do caso.

A partir da identificação, equipes operacionais da 126ª DP iniciaram buscas ainda durante a madrugada.

Na manhã desta sexta-feira (13), os agentes confirmaram que o suspeito não havia comparecido ao trabalho e que teria pedido demissão por mensagem, levantando a suspeita de tentativa de fuga.

O setor de inteligência passou então a monitorar a movimentação do homem suspeito e levantou a informação de que ele estaria seguindo pela Via Lagos em direção ao Rio de Janeiro.

Diante disso, a delegacia acionou outras forças de segurança, entre elas a Polícia Militar, equipes do Proeis, a Polícia Rodoviária Federal e outros agentes, para realizar um cerco na estrada.

Durante o monitoramento, os policiais identificaram que o suspeito permaneceu parado na cidade de Araruama. A partir dessa informação, equipes em atuação velada fizeram buscas na região e conseguiram localizar o homem escondido em um imóvel aparentemente abandonado.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a 126ª DP de Cabo Frio para formalização da prisão. Em seguida, deve ser encaminhado à Deam, que dará continuidade às investigações sobre o estupro da idosa.