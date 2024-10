Teatro Municipal e Hospital da Criança em Cabo Frio são furtados, mas PM recupera berço e outros itens de ferro

By

O Teatro Municipal e o Hospital da Criança, que está desativado, foram furtados em Cabo Frio.

Na manhã desta quinta-feira (10), a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem, de 39 anos, que estava furtando materiais no prédio do Hospital da Criança, no bairro Guarani, que não funciona desde 2016.

Com o suspeito, foram apreendidos um berço de ferro, uma porta de quadro de luz de ferro e uma de alumínio, além de uma escada de berço de ferro, uma esquadrilha de alumínio, uma chave de fenda, um hidrante de ferro, uma faca e uma porta de ferro.

De acordo com a PM, ao ser questionado, suspeito confessou que estava furtando e que venderia os objetos para o ferro-velho e que no dia anterior havia furtado uma janela de alumínio.



O flagrante foi registrado na central de flagrantes na 132ª Delegacia de Polícia, em Arraial do Cabo.

O suspeito já possui diversas passagens pela polícia, como posse de arma de fogo, tráfico de drogas e lesão corporal.