Termo de permissão para quiosques do Mercado do Pescador em Búzios é assinado

O prefeito Alexandre Martins assinou os termos de permissão para os quiosques do Mercado do Pescador. Essa etapa marca a conclusão do chamamento público, com cinco contemplados, além de dois quiosques e um na Praia Rasa.

Os termos estão prontos e as chaves disponíveis para retirada na secretaria de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos pelos contemplados.

Essa iniciativa reforça o compromisso da prefeitura em fortalecer a economia local e valorizar nossos pescadores. Fiquem atentos às atualizações!